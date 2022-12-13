Економіка

13:25 13.12.2022

Канадсько-український фонд передасть Україні 50 освітлювальних веж - посол

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Канадсько-український фонд передасть Україні 50 освітлювальних веж - посол

 Канадсько-український фонд (Canada-Ukraine Foundation) передав Україні 15 генераторних освітлювальних веж для виконання ремонтних робіт енергетичних об'єктів у нічний час.

Як повідомила посол України в Канаді Юлія Ковалів, загалом до нового року планується передати 50 таких веж.

"Наші герої-енергетики працюють 24/7 аби відремонтувати пошкоджену інфраструктуру та повернути світло в домівки. Ось такі 15 генераторних освітлювальних веж, кожна з яких заввишки 8 метрів, призначені для проведення ремонтних робіт енергетичних об’єктів в нічний час вже прибули до України", - написала Ковалів у фейсбуці у вівторок.

"Усього наші друзі та партнери з Canada-Ukraine Foundation до нового року передадуть 50 таких установок, щоб наші енергетики могли працювати вдень і вночі. Дякуємо команді CUF за підтримку!", - додала дипломат.

 

Теги: #канада #енергетика #ковалів

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