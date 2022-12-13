В Одесі та області продовжують діяти екстрені відключення електроенергії

Станом на 12 грудня АТ "ДТЕК Одеські електромережі" вдалося відновити електропостачання усіх жителів Одеси та області, проте в регіоні досі тривають екстрені відключення електроенергії, повідомив "ДТЕК" у телеграм-каналі у вівторок.

"Станом на понеділок було відновлено електропостачання для всіх жителів. Однак досі діють екстрені відключення. Намагаємося вмикати світло кожному споживачу хоча б на кілька годин, але це дуже складно", - зазначили в енергохолдингу.

Крім того, ситуація в Одесі й області ускладнена аваріями через перевантаження електромереж.

"Зараз у місті та області цілодобово працюють 206 ремонтних бригад ДТЕК, щоб ліквідовувати аварії. Насамперед ремонтуємо там, де найбільше споживачів або де понад добу немає світла", - поінформували в компанії.