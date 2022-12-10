Kernel у I кв.-2023 ФР скоротив чистий прибуток на 23,4% при падінні виручки більше ніж удвічі

"Кернел", одна з найбільших українських агропромислових груп, у першому кварталі 2023 фінансового року (ФР, липень-вересень 2022 року), отримала $161,59 млн чистого прибутку, що на 23,4% менше, ніж за аналогічний період попереднього ФР.

Згідно з фінансовим звітом на сайті компанії в ніч на суботу, виторг агрохолдингу за звітний період впав на 51,1% - до $654,56 млн.

Валовий прибуток упав на 47,6% - до $173,34 млн, операційний - на 42,5%, до $142,47 млн, а показник EBITDA - на 40,1%, до $168,38 млн.

"Кернел" пояснив зниження виручки низькими обсягами експорту зерна, а також негативним впливом зниження обсягів продажу соняшникового шроту та олії.

Крім того, чистий збиток від зміни справедливої вартості біологічних активів склав $2 млн порівняно з прибутком $85 млн у першому кварталі 2022 ФР.

"Витрати на доставку та обробку склали 28% собівартості продажу у липні-вересні 2022 року, збільшившись на 47% рік до року і втричі порівняно з попереднім кварталом, відображаючи витрати, що різко зросли, на логістику при експорті товарів з України", - зазначається у звіті.

"Кернел" уточнив, що вклад сегменту "Переробка олійних" в EBITDA склав $45 млн, що відображає сильну рентабельність переробки, тоді як EBITDA сегменту "Інфраструктура та торгівля" знизилася на 35% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до $60 млн. EBITDA сільського господарства в першому кварталі 2023 р. становила $82 млн, що на 61% менше, ніж минулого року.

Чисті фінансові витрати в першому кварталі 2023 р. збільшилися на 31% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до $35 млн, що зумовлено вищою сумою боргу на балансі групи: "Кернел" відклав погашення основної суми кредиту через складну ситуацію з ліквідністю, викликану війною в Україні, зазначається у звіті.

Згідно з ним, чистий прибуток від курсових різниць у звітному періоді склав $58 млн у зв'язку зі знеціненням гривні та переоцінкою внутрішньогрупових залишків.

Чистий борг "Кернел", як зазначається у звіті, зріс за рік на 48% – до $1,496 млрд, а співвідношення чистого боргу до EBITDA зросло у 12,7 раза – до 13,9.

Як повідомлялося, Kernel завершив 2022 ФР із чистим збитком $41 млн проти $506 млн чистого прибутку в попередньому фінансовому році при зниженні виручки на 5% - до $5,332 млрд.