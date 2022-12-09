Третина аварій електромереж у Київській області відбувається через перевантаження при одночасному ввімкненні електроприладів - "ДТЕК"

В електромережах Київської області 30% аварій за останні два тижні сталися через одночасне ввімкнення електроприладів та перевантаження мереж після подачі світла, повідомив оператор системи розподілу (ОСР) "ДТЕК Київські регіональні електромережі" ("ДТЕК КРЕМ")

"Після серії ракетних ударів Росії ситуація в українській енергосистемі залишається складною. Через значний енергодефіцит у всій країні щодня відбуваються відключення світла. Однак після того, як світло знову вмикається, жителі Київської області починають масово включати електроприлади. Це перевантажує мережі в 2-2,5 раза і в 30% випадків призводить до аварій, через що клієнти знову без світла", - йдеться у релізі ОСР у п'ятницю.

За словами генерального директора компанії Віталія Шайди, лише за останні два тижні "ДТЕК КРЕМ" усунули понад 2 тис. таких пошкоджень на електромережах у всій Київській області.

"До нашого контакт-центру часто звертаються клієнти зі скаргами на відсутність світла за плановими та екстреними відключеннями довше 4 годин. Коли ми починаємо розбиратися з цими ситуаціями, виявляється, що у 30% випадків світла немає через аварію. Закінчилося відключення, до будинку знову було подано напругу, мешканці одночасно ввімкнули усі прилади - і мережа не витримала", - описав ситуацію енергетик.

Як докладно пояснили у компанії, електромережі будуються та проєктуються на певну потужність споживання електроенергії, яку вони можуть витримувати, і цей показник називається коефіцієнтом одночасності. Якщо мережа не перевантажена, він становить 0,4, але при одночасному ввімкненні енергоємних приладів мережа завантажується на 100%, а іноді навіть до 200%, і, відповідно, коефіцієнт одночасності становить від 0,8 до 1. Тобто навантаження в 2-2,5 раза вище, ніж те, на що розраховані мережі.

"Незважаючи на резервний запас потужності, це перевантаження у 30% випадків призводить до аварій на електромережах - світло в будинках людей зникає знову. Тривалість ремонту та відновлення електропостачання вже залежить від масштабів пошкоджень енергообладнання і може тривати від декількох годин до доби", - попередили в "ДТЕК".

Щоб уникнути таких аварій, енергетики закликають мешканців Київської області вмикати електроприлади почергово, почекавши щонайменше 15 хвилин після того, як їм повернули світло. Також варто вимикати з розеток усі енергоємні прилади, коли світло вимикають.

"Підтримайте енергетиків, які в режимі 24/7 роблять все можливе, щоб кожен вдома мав світло. Тільки так разом та загальними діями ми зможемо вистояти та перемогти ці темні часи!" - закликали у "ДТЕК".