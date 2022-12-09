Економіка

17:15 09.12.2022

Шмигаль доручив міністру енергетики подати на розгляд уряду чіткі пріоритети черговості ввімкнення електропостачання

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Шмигаль доручив міністру енергетики подати на розгляд уряду чіткі пріоритети черговості ввімкнення електропостачання

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль дав доручення міністру енергетики розробити та подати на розгляд уряду чіткі пріоритети черговості ввімкнення електропостачання.

"Держава та уряд систематизують процес щодо того, хто отримує електроенергію. Дав доручення міністру енергетики розробити та подати на розгляд уряду чіткі пріоритети ввімкнення електропостачання", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

За словами прем'єра, перший пріоритет - це критична інфраструктура, зокрема об'єкти водо-, теплопостачання та лікарні; другий пріоритет - це об'єкти військово-промислового комплексу, які працюють на оборону держави; третій пріоритет - це бізнес, який виробляє критично важливі товари та продукти, наприклад, хлібопекарські та молокозаводи; четвертий пріоритет - житловий сектор.

"Лише після ввімкнення цих чотирьох зазначених груп має постачатися електроенергія на інші об'єкти. Це справедливий підхід, який дасть змогу нашій країні вистояти цієї зими", - заявив Шмигаль.

Також прем'єр повідомив, що Міністерство енергетики разом із Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, Антимонопольним комітетом та місцевою владою мають розробити механізм реагування на заяви громадян та бізнесу про порушення черговості та пріоритетності ввімкнення споживачів.

"Розуміємо, що таке розміщення пріоритетів може викликати питання у бізнесу. Тому розробляємо рекомендації для промислового сектору, зокрема про часткове або повне переведення діяльності підприємств у нічні зміни", - підсумував Шмигаль.

Теги: #енергетика #шмигаль

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