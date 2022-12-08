Економіка

14:42 08.12.2022

НБУ допускає погіршення макропрогнозу через посилення енерготерору в РФ

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НБУ допускає погіршення макропрогнозу через посилення енерготерору в РФ

Національний банк України (НБУ) допускає погіршення макропрогнозу через посилення енерготерору РФ, повідомив голова центробанку Андрій Пишний.

"Порівняно з жовтнем ризик періодичних масових обстрілів енергетичної інфраструктури посилився. Зараз розглядається кілька сценаріїв. (...) У всіх трьох варіантах у нас є загальні наслідки: зниження та погіршення показника економічної активності, вища інфляція, ніж передбачалася у жовтневому прогнозі" , – сказав він на пресбрифінгу в четвер.

За словами Пишного, на перший сценарій закладено продовження енергетичного терору, але дуже успішний захист повітряного простору України та об'єктів критичної інфраструктури. При цьому сценарій дефіциту електроенергії не повинен перевищувати 25%. Цей сценарій НБУ розглядає як базовий, додав він.

Другий сценарій, за словами глави НБУ, передбачає повільне відновлення та глибше пошкодження інфраструктури. У цій ситуації дефіцит зростає.

Третій сценарій – масштабні перебої в енергосистемі.

Теги: #терор #макропрогноз #енергетика

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