Український бізнес звертається до лідерів країн G7 та ЄС із проханням надати Україні зброю далекого радіусу дії

Український бізнес у зверненні до лідерів G7 та ЄС висловив побоювання, що Росія може досягти результату руйнування енергоінфраструктури найближчими тижнями і щоб уникнути цього, просить надати зброю далекого радіусу.

Про це йдеться у зверненні до лідерів країн G7 та ЄС від Спілки українських підприємців (СУП), Торгово-промислової палати України, Незалежної асоціації банків України, Федерації роботодавців України, FBN Ukraine, CEO Club Ukraine, Board, Асоціації "IT Ukraine", Львівського ІТ Кластеру, Українського агроклубу тощо.

У тексті звернення нагадується, що 5 грудня відбулася 15-та з початку жовтня атака на цивільну енергетичну інфраструктуру.

"Щоб запобігти гуманітарній та економічній катастрофі в Україні, яка неодмінно перекинеться на сусідні країни, західні лідери повинні терміново покласти край продовженням бомбардувань української цивільної інфраструктури. Відповідь Заходу має включати посилену військову підтримку та економічне втручання. Зокрема, необхідно збільшити поставки зброї в Україну, а саме ракет великої дальності, а також радикально посилити санкції проти російської економіки та запровадити вторинні санкції, щоб закрити лазівки, якими зараз користується Кремль", - зазначено у зверненні.

Наголошується, що зняття обмежень щодо ураження російських військових об'єктів є критично важливим.

"Без цієї можливості відбиватися у відповідь Путін може досягти своєї мети впродовж кількох тижнів (і поки що він якраз до неї йде) – позбавити десятки мільйонів українців електроенергії, тепла та води. Без можливості чинити напад у відповідь загине набагато більше мирних жителів, більше підприємств буде закрито, робочі місця будуть втрачені, а економіка України буде зруйнована", - констатується у зверненні.

У тексті наголошується на наявній забороні на дальнє озброєння, що на практиці означає також те, що витрати на відновлення України та її економіки коштуватимуть ще на декілька мільярдів більше.

"Сьогодні на кону не лише доля України. Якщо Путін не буде переможений раз і назавжди, Молдова, Польща, країни Балтії та інші, безумовно, будуть наступними цілями. У західних лідерів наразі є унікальна можливість перемогти Путіна в Україні, не жертвуючи при цьому власними військами. Українці зарекомендували себе як стійкі та рішучі. Ми готові боротися за виживання нашої країни і за свободу Європи. Ми просимо лише, аби Захід надав Україні інструменти, щоб ми могли виконати свою місію та врятувати десятки мільйонів українців та їх європейських сусідів від зими без світла, тепла та води", - зазначено у зверненні.

Джерело: https://www.facebook.com/sup.org.ua/photos/a.1737322793153127/3362987360586654