Дефіцит електроенергії зберігається на суттєвому рівні – "Укренерго"

В енергосистемі України на ранок середи після масованого ракетного обстрілу 5 грудня все ще зберігається суттєвий дефіцит, усім обленерго доведено ліміти споживання електроенергії, повідомила НЕК "Укренерго".

У повідомленні в телеграм-каналі компанія звернула увагу на перевищення таких лімітів у деяких регіонах, пояснивши цим застосування режиму аварійних відключень.

Водночас "Укренерго" наголосила, що зберігається складна ситуація з енергопостачанням на сході країни.

"Ворог учора ввечері повторно обстріляв одразу кілька об'єктів енергетичної інфраструктури, тоді як температура в цьому регіоні досягла позначки мінус 17 С. Наразі тривають цілодобові аварійно-ремонтні роботи", - описали ситуацію в компанії.

Загалом там наголосили, що поетапне відновлення енергосистеми після ракетної атаки продовжується.

"На атомних станціях триває процес навантаження блоків, які відключалися через пошкодження електромереж, до планових показників. Також ремонтні бригади працюють над ліквідацією наслідків ракетної атаки у Київській та Одеській областях, налагоджують електропостачання регіонів за резервними схемами", - пояснили в "Укренерго".

Як повідомлялося, енергохолдинг ДТЕК повідомляв про неодноразовий обстріл одного зі своїх об'єктів 5 та 6 грудня, внаслідок чого його довелося відключати від енергосистеми.

За інформацією голови постачальника енергоресурсів YASNO Сергія Коваленка, доступна потужність у Києві 6 грудня була на рівні 62-67% типового споживання, у столиці продовжують діяти екстрені відключення.