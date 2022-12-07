Економіка

07:11 07.12.2022

Відновлювана енергетика стане провідним джерелом електрики у світі до 2025 року

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Відновлювана енергетика стане провідним джерелом електрики у світі до 2025 року

Відновлювані джерела енергії (ВДЕ) на початку 2025 року обійдуть вугілля та стануть головним постачальником електрики на планеті, йдеться у звіті Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

Вже до 2027 року на ВДЕ припадатиме майже 40% електрики, що виробляється у світі, передбачає базовий сценарій МЕА. Водночас частка вугілля, природного газу та атомних електростанцій продовжуватиме знижуватися.

Відновлювана енергетика отримала імпульс до зростання за рахунок енергетичної кризи, спричиненої скороченням експорту нафти та газу з Росії, зазначають аналітики МЕА. Як наслідок, країни Євросоюзу, для яких Росія була головним постачальником нафти та газу у 2021 році, були змушені прискорити перехід до альтернативних джерел електроенергії.

"Глобальна енергетична криза стала причиною різкого прискорення введення в експлуатацію нових потужностей з вироблення електрики з ВДЕ, а темпи зростання сукупних потужностей можуть подвоїтися протягом п'яти років", - наголошується в доповіді.

МЕА очікує, що до 2027 року у світі з'являться нові потужності з виробництва електроенергії з ВДЕ обсягом 2400 ГВт порівняно з 2022 роком, що приблизно відповідає сукупним потужностям сучасного Китаю, що генерують.

"За найближчі п'ять років у світі з'явиться стільки ж відновлюваної енергії, як і за останні 20 років", - зазначив глава МЕА Фатіх Біроль.

 

 

Теги: #прогноз #світ #енергетика #вде

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