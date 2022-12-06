"ДТЕК" попереджає про низку фейкових каналів у соцмережах із використанням назви групи

Група "ДТЕК" попереджає про створення російським агресором низки фейкових телеграм-каналів і чат-ботів із використанням її назви для дезінформації українців і поширення паніки.

"Ворог створив у телеграмі десятки фейкових каналів і ботів із використанням назви "ДТЕК". Їхня мета - залучити багато підписників, дезінформувати українців, маніпулювати суспільною свідомістю і за потреби сіяти паніку", - зазначено в телеграм-каналі "ДТЕК" у вівторок.

Там пояснили, що єдиний офіційний телеграм-канал групи "ДТЕК" (https://t.me/dtek_ua) авторизований, має синю галочку, й саме в ньому щодня публікується уся офіційна інформація про ситуацію з енергопостачанням.

До списку фейкових каналів "ДТЕК" https://t.me/DTEKKyivskelectromerezhibot, попередивши, що він набирає підписників, а також https://t.me/dtek_svitlo, https://t.me/DTEKinfo, @workdonbass_bot.

У "ДТЕК" переконані, що російські терористи розгорнули кампанії з дезінформації, не маючи жодних шансів проти ЗСУ і українських енергетиків.

При цьому компанія закликала в жодному разі не довіряти фейковим каналам, не цитувати й не поширювати інформацію з них.

Зі свого боку НЕК "Укренерго" цього самого дня у своєму телеграм-каналі також закликала українців бути пильними й довіряти лише офіційним каналам, зазначивши, що її офіційним телеграм-каналом є @Ukrenergo (https://t.me/Ukrenergo).

"Ворожі фейки та дезінформація - теж страшна зброя. Щоб не підпадати під вплив ворога, тримайте список верифікованих сторінок державних установ. На них лише перевірена інформація з першоджерел", - наголосили в НЕК.