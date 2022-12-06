Економіка

15:31 06.12.2022

НБУ реалізує з банками проєкт периметра чергових відділень, що надають фінпослуги, за тривалого блекауту

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НБУ реалізує з банками проєкт периметра чергових відділень, що надають фінпослуги, за тривалого блекауту

Національний банк України (НБУ) разом із банками реалізує проект Power Banking – периметр, збудований на базі чергових банківських відділень, які надаватимуть клієнтам фінансові послуги в умовах тривалої відсутності електропостачання, повідомила пресслужба у вівторок.

Відповідні зміни внесено згідно з постановою правління НБУ №239 від 5 грудня 2022 року, ЩО опублікована та набула чинності з 5 грудня 2022 року.

Згідно з ним, чергові відділення забезпечуються всім необхідним обладнанням та каналами зв'язку для безперервної роботи за відсутності електрики, а також додатковим персоналом, касовою технікою, банкоматами, готівкою.

Зазначається, що організовано безперебійну роботу контактних центрів Нацбанку та банків для інформування клієнтів про місцезнаходження та графік роботи чергових відділень.

Крім того, Нацбанк звернувся до банків з ініціативою щодо впровадження "банкоматного національного роумінгу", що передбачає встановлення єдиних розширених лімітів та скасування додаткових комісій на зняття готівки власниками карток інших банків у банкоматах.

"Це розширить можливості оперативного та зручного доступу громадян до своїх коштів. Найбільші банки вже приєдналися до цієї ініціативи", – йдеться у пресрелізі.

Водночас у зв’язку з підвищеним рівнем небезпеки функціонування банківської системи через обмеження постачання електроенергії внаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру України, підвищено також окремі вимоги до банків.

Зокрема, у кожному регіоні визначено чіткий перелік чергових відділень (щонайменше 35% відділень), які надаватимуть послуги клієнтам банку у разі тривалої відсутності енергопостачання.

Також запроваджено обов'язкове інформування клієнтів про режим роботи банків та їхніх відокремлених підрозділів із зазначенням переліку чергових відділень, їхніх адрес, контактних номерів телефонів та графіка роботи.

Теги: #нбу #банки #енергетика

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