Економіка

14:20 06.12.2022

ДТЕК повідомив про відновлення роботи об'єктів критичної інфраструктури Одеси

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ДТЕК повідомив про відновлення роботи об'єктів критичної інфраструктури Одеси

 Енергохолдинг "ДТЕК", чий оператор системи розподілу "ДТЕК Одеські електромережі" працює в Одеській області, повідомив про відновлення роботи критичної інфраструктури в обласному центрі.

"Критична інфраструктура Одеси працює. Після вчорашніх обстрілів уже вдалося відновити подачу електроенергії лікарням, теплопостачальникам та водоканалам", – йдеться в повідомленні холдингу в телеграм-каналі у вівторок о 13:45.

Там зазначено, що енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло всім жителям міста.

Як повідомлялося, міністр енергетики Герман Галущенко прогнозує відновлення електропостачання споживачам Одеської області до кінця дня вівторка, 6 грудня.

В офіційному телеграм-каналі Одеської міської ради зазначено, що на ранок вівторка всі лікарні та пологові будинки міського підпорядкування забезпечені електроенергією, водою і теплом, запущено всі 11 великих котелень, також працюють 12 малих. За інформацією міськради, водопостачання відновлено в усіх районах міста, до мікрорайонів, де його немає, воду підвозять.

За словами голови Одеської ОВА Максима Марченка, до обіду 6 грудня електропостачання побутовим споживачам було відновлено в низці районів Одеси.

Теги: #енергетика #дтек

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