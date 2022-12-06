Дві третіх девелоперських українських компаній перебувають на межі банкрутства – експерт

Майже дві третіх девелоперських компаній в Україні перебувають на межі банкрутства, повідомив співзасновник і керуючий партнер INSPI Development Володимир Семенцов агентству "Інтерфакс-Україна".

"Наразі ризики для забудовників та інвесторів чи не найбільші за останні 15 років. На межі банкрутства (тобто в умовах неможливості виконати зобов'язання перед покупцями та партнерами з бізнесу) перебуває до двох третіх девелоперських компаній. Водночас сукупно до 30% інвесторів, які купили житло за допомогою програм із розстрочення та іпотеки, з об'єктивних фінансових причин не можуть погасити накопичену заборгованість за платежами", - сказав Семенцов.

Він прогнозує, що і 2023 року ринок житиме саме в таких важких умовах. Водночас Володимир Семенцов виділив головні чинники, які можуть позитивно вплинути на первинний ринок житлової нерухомості наступного року.

Стабілізувальним чинником він вважає прогнозований і контрольований рівень інфляції, що в річному вимірі не перевищить 25%.

Також він очікує зниження собівартості будівництва в середньому на 15% за рахунок конкурентної ціни будівельних матеріалів та будівельно-монтажних робіт (зменшення витрат стане важливим запобіжником номінального зростання ціни за кв. м для покупця) та збільшення рівня доходів громадян у середньому на 15-20%.

Допомогти стабілізувати ринок може ефективна політика країни щодо відновлення економіки та залучення інвестицій, спрямованих на кредитування будівельної галузі і, зокрема, девелоперів під 3-5%, а також пільгові іпотечні програми, які здатні підштовхнути попит.

На думку експерта, за повного збігу всіх чинників у 2023 році може відбутися часткове поновлення попиту, але порівняно з березнем-квітнем 2022 року в межах 10-15%.

"У найближчі два-три місяці на ринку збережеться мінімальний (точковий) попит на новобудови переважно економ- та комфорт-класу з рівнем готовності від 80% і вище. Водночас понад 90% покупців будуть зацікавлені у придбанні житла лише в кількох містах: Києві, Івано-Франківську, Львові, Чернівцях, Ужгороді та частково в Одесі", - зазначив фахівець.

Він нагадав, що собівартість квадратного метра з початку широкомасштабного вторгнення зросла в середньому на 25-30% в іноземній валюті, що вплинуло на зростання цін для покупців.

"Забудовники суттєво збільшили вартість квадрата, у середньому на 40% у гривневому еквіваленті, проте такі цінові зміни на тлі нульового попиту можна вважати суто формальними. Реальний покупець за повної оплати вартості квартири міг розраховувати на суттєву знижку в розмірі від 10% до 20%. І з великою ймовірністю ця тенденція триватиме щонайменше наступні три місяці", - зазначає фахівець.

Семенцов вважає, що 2023 рік зможе стати роком суттєвих змін ринку.

"Є запит на впровадження в девелопменті житла принципово нових форм ведення бізнесу, насамперед це стосується залучення потужних інвесторів ще на старті проєкту, зокрема і комерційних банків, що дасть змогу акумулювати до 80-100% необхідних витрат на будівництво того чи того житлового комплексу й гарантуватиме контроль за своєчасним виконанням будівельних робіт. Зміни в оподаткуванні операцій зі споруджуваними об'єктами зумовлять поступовий перехід девелоперів до продажу квартир уже після введення об'єкта в експлуатацію", - сказав експерт.

Він також очікує, що високий попит на оренду житла стимулюватиме розвиток нових форматів нерухомості, як, наприклад, сервісні апартаменти. "Після перемоги у війні для повноцінного оновлення первинного ринку житла знадобиться щонайменше три роки. Тому наступний 2023 рік може стати лише основою для майбутніх позитивних змін", - підсумував Семенцов.

INSPI Development – інвестиційно-девелоперська компанія, створена у грудні 2020 року. До 2025 року в портфелі компанії заплановано понад 10 об'єктів, серед яких мережа сервісних апартаментів, об'єкти комерційної та житлової нерухомості.