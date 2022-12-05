Економіка

15:37 05.12.2022

Єврокомісія профінансує понад 60 оборонних проєктів ЄС

2 хв читати
Єврокомісія профінансує понад 60 оборонних проєктів ЄС

 Європейська комісія (ЄК) оголосила у понеділок про плани виділити 1,2 млрд євро для 61 спільного оборонного науково-дослідного проєкту.

"Вибрані високоякісні проєкти показали, що військово-промислове співробітництво в Європі справді може бути здійснене, і навіть у широкому масштабі. Майже 700 компаній, які досліджуватимуть та розроблятимуть інноваційні оборонні технології наступного покоління за рахунок коштів ЄС, створять стійку та конкурентоспроможну промислову базу" , - заявила виконавчий заступник голови ЄК Маргрете Вестагер.

За її словами, програма Європейського оборонного фонду, в рамках якої відбувався перший в його історії конкурс з відбору заявок на фінансування, "охоплює весь виробничо-збутовий ланцюжок ЄС".

У комюніке ЄК, опублікованому в Брюсселі, повідомляється, що фонд "підтримуватиме проєкти високого класу в сфері оборонного потенціалу, такі як винищувачі, танки і кораблі наступного покоління, а також критично важливі оборонні технології".

У реалізації відібраних пропозицій братимуть участь майже 700 юридичних осіб із 26 країн-членів ЄС та Норвегії. Проєкти також відрізняються "посиленим оборонним співробітництвом" - на кожний припадає в середньому 18 організацій із восьми держав. В ЄК також наголошують на значній участі малих та середніх підприємств: за низкою пропозицій вони становлять понад 40% усіх задіяних суб'єктів та отримають близько 20% від загального запрошеного фінансування.

Крім того, у Брюсселі вказують на підтримку проривних технологій для оборони: понад 5% бюджету виділяється на фінансування "революційних ідей, які принесуть інновації, що радикально змінюють концепції та ведення оборонних справ".

Відповідні служби ЄК тепер розпочнуть підготовку угод про надання грантів з обраними розробниками та виробниками. Очікується, що ці угоди будуть підписані до кінця року.

Теги: #опк #єврокомісія #фінансування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:27 05.12.2022
Єврокомісія: Україна продовжує виконувати вимоги безвізу з ЄС

Єврокомісія: Україна продовжує виконувати вимоги безвізу з ЄС

19:21 03.12.2022
На дофінансування деокупованих громад Харківщини буде спрямовано 300 млн грн

На дофінансування деокупованих громад Харківщини буде спрямовано 300 млн грн

16:36 30.11.2022
У Єврокомісії розповіли деталі пропозиції про трибунал за злочини РФ в Україні та використання заморожених активів

У Єврокомісії розповіли деталі пропозиції про трибунал за злочини РФ в Україні та використання заморожених активів

13:32 30.11.2022
Єврокомісія: Цифри, згадані фон дер Ляєн, стосувалися загальних втрат в Україні - і вбитих, і поранених

Єврокомісія: Цифри, згадані фон дер Ляєн, стосувалися загальних втрат в Україні - і вбитих, і поранених

10:38 30.11.2022
Президент Єврокомісії: Пропонуємо створити для РФ спеціальний суд, а заморожені активи використовувати для відновлення України

Президент Єврокомісії: Пропонуємо створити для РФ спеціальний суд, а заморожені активи використовувати для відновлення України

10:04 29.11.2022
ЄК готова розпочати обговорення нових санкцій проти РФ цього тижня - ЗМІ

ЄК готова розпочати обговорення нових санкцій проти РФ цього тижня - ЗМІ

06:59 28.11.2022
Бельгія надасть 150 тис. євро допомоги для підтримки української культури

Бельгія надасть 150 тис. євро допомоги для підтримки української культури

20:07 26.11.2022
Катар виділить $20 млн на ініціативу "Зерно з України"

Катар виділить $20 млн на ініціативу "Зерно з України"

19:37 25.11.2022
Зеленський обговорив з фон дер Ляєн фіндопомогу, продекспорт, забезпечення енергетичної стабільності та санкції проти РФ

Зеленський обговорив з фон дер Ляєн фіндопомогу, продекспорт, забезпечення енергетичної стабільності та санкції проти РФ

19:32 20.11.2022
Єврокомісія передає EUR14 млн на шкільні автобуси, але потрібно більше - Урсула фон дер Ляєн

Єврокомісія передає EUR14 млн на шкільні автобуси, але потрібно більше - Урсула фон дер Ляєн

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ДТЕК повідомив про екстрені відключення е/е у Київській, Дніпропетровській та Донецькій областях

Енергетична система України зберегла цілісність, незважаючи на низку влучань - прем'єр

"Укренерго" повідомило про поцілення в об'єкти енергоінфраструктури та пов'язані з ними аварійні відключення

Миколаївські енергетики тимчасово відключають користувачів від мережі через імовірність ракетних ударів по регіону - Сєнкевич

Аварійні відключення е/е через ракетні удари застосовано по всій Сумській області

ОСТАННЄ

ДТЕК повідомив про екстрені відключення е/е у Київській, Дніпропетровській та Донецькій областях

Енергетична система України зберегла цілісність, незважаючи на низку влучань - прем'єр

Орендні ставки у столичних бізнес-центрах знизилися на 30% з початку року - UTG

Молдова фіксує проблеми в енергосистемі через ракетні атаки по Україні

"Укренерго" повідомило про поцілення в об'єкти енергоінфраструктури та пов'язані з ними аварійні відключення

Миколаївські енергетики тимчасово відключають користувачів від мережі через імовірність ракетних ударів по регіону - Сєнкевич

Аварійні відключення е/е через ракетні удари застосовано по всій Сумській області

Дубно у цьому ОЗП перевело все опалення на альтернативні газу джерела – міський голова

Український ринок палива чекають кілька місяців турбулентності через обмеження поставок до Європи російської нафти - експерт

"Нафтогаз" обговорив з норвезькою Equinor закупівлю газу і потенційний розвиток українського видобутку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА