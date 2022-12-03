Єрмак про рішення G7 запровадити стелю цін на російську нафту на рівні $60 за барель: економіка РФ все одно буде зруйнована

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак, коментуючи рішення G7 і Австралії слідом за ЄС ввести стелю цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель, наголосив, що економіка Росії все одно буде зруйнована, і РФ буде платити і відповідати за всі злочини.

"G7 і Австралія слідом за ЄС ввели обмеження ціни на нафту, що поставляється морським транспортом з Росії, на рівні 60 доларів за барель. Все те, що пропонувала група Макфола-Єрмака, хоча знизити потрібно було б до 30$, щоб швидше знищити економіку ворога. Ми завжди досягаємо своєї мети, і економіка Росії все одно буде зруйнована, а сама Росія буде платити і відповідати за всі злочини", - написав Єрмак у Телеграм-каналі.

Він наголосив, що "з трибуналом буде так само".

"Вони дуже цього бояться, тому що знають, що Україна доб'ється свого", - написав він.