Економіка

16:34 02.12.2022

Зупинка заводів будматеріалів неминуча у разі погіршення ситуації з енергопостачанням – президент ВСВБ

1 хв читати
Зупинка заводів будматеріалів неминуча у разі погіршення ситуації з енергопостачанням – президент ВСВБ

 У разі тривалих та непередбачуваних відключень енергопостачання виробники будівельних матеріалів будуть змушені зупиняти підприємства повністю, повідомив президент Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів (ВСВБ) Костянтин Салій.

"Якщо світла не буде понад 12 годин на добу, а підключення будуть поза прогнозованих графіків то підприємства зупиняться - втрачати коштовне обладнання ніхто не наважиться. товарні бетони 3-4 години у ємностях не "виживуть" - це жахливі збитки", - повідомив Салій у коментарі агенції "Інтерфакс-Україна".

За його словами, альтернативних джерел енергії для підприємств з виробництва будматеріалів із енергоємністю понад 1 МВт фактично немає.

Як повідомив президент ВСБМ, спад виробництва та споживання будматеріалів в Україні, який розпочався з початку повномасштабної війни, триватиме до старту будівельного сезону у 2023 році. Водночас він зазначив, що попри достатній запас сировинних ресурсів у виробників фінансові ресурси практично вичерпані.

"Фінасові ресурси майже вичерпані - на весну 2023 року може початися хвиля закриття і продажу підприємств за борги", – зазначив Салій.

Теги: #енергетика #нерухомість #будматеріали

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:02 02.12.2022
На сьогоднішній ранок виробники електроенергії забезпечують 83% необхідного споживання

На сьогоднішній ранок виробники електроенергії забезпечують 83% необхідного споживання

16:53 02.12.2022
Електропостачання в Херсоні відновлено на 75% - голова ОВА

Електропостачання в Херсоні відновлено на 75% - голова ОВА

16:32 02.12.2022
"ДТЕК" у листопаді повернув світло понад 1 млн абонентів у Києві, Київській, Донецькій і Дніпропетровській областях

"ДТЕК" у листопаді повернув світло понад 1 млн абонентів у Києві, Київській, Донецькій і Дніпропетровській областях

16:26 02.12.2022
Шмигаль обговорив із Нуланд відновлення української енергосистеми, а також військову та фінансову підтримку

Шмигаль обговорив із Нуланд відновлення української енергосистеми, а також військову та фінансову підтримку

14:12 02.12.2022
Жодного летального випадку через відключення медапаратури у блекаут в українських лікарнях не було – Ляшко

Жодного летального випадку через відключення медапаратури у блекаут в українських лікарнях не було – Ляшко

14:06 02.12.2022
Старт нового житлового будівництва в Україні заморожено через неможливість внести дані про гарантійну частку до Держреєстру за новим законом

Старт нового житлового будівництва в Україні заморожено через неможливість внести дані про гарантійну частку до Держреєстру за новим законом

11:54 02.12.2022
Люди на Херсонщині повертаються навіть до будинків без дахів – нардеп Костенко

Люди на Херсонщині повертаються навіть до будинків без дахів – нардеп Костенко

11:48 02.12.2022
Інтерес до оренди заміських будинків на зимовий сезон в Україні зріс удвічі - ЛУН

Інтерес до оренди заміських будинків на зимовий сезон в Україні зріс удвічі - ЛУН

18:44 01.12.2022
Міста мають прагнути стати автономними, збільшивши використання відновлюваної енергетики – СEO "iC consulenten Україна"

Міста мають прагнути стати автономними, збільшивши використання відновлюваної енергетики – СEO "iC consulenten Україна"

17:42 01.12.2022
Рада закликала світову спільноту засудити енергетичний тероризм Росії

Рада закликала світову спільноту засудити енергетичний тероризм Росії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Мінекономіки очікує спаду ВВП України в 2022 р. на 32-33,5%

На сьогоднішній ранок виробники електроенергії забезпечують 83% необхідного споживання

Дефіцит держбюджету України в листопаді зріс до 170 млрд грн і витрати до 312,7 млрд грн

Зведений платіжний баланс України у жовтні-2022 зведений із профіцитом $47 млн

Дефіцит потужності в енергосистемі знизився до 27% - "Укренерго"

ОСТАННЄ

Збитки, завдані Харкову російською агресією, становлять близько $9 млрд, але це дуже приблизна цифра - Терехов

Мінекономіки очікує спаду ВВП України в 2022 р. на 32-33,5%

Україна, найімовірніше, потребуватиме імпорту газу в лютому-березні – радник глави Міненерго

Уряд звільнив імпорт комплектувальних для виробництва генераторів від ПДВ та мита

"Нова пошта Глобал" почала доставляти з інтернет-магазинів Чехії

A.G.R. Group може створити сільгоспкластер у західних областях для зручнішого експорту з ЄС

A.G.R. Group может создать сельхозкластер в западных областях для более удобного экспорта с ЕС

Керівники ОСР персонально відповідатимуть за зловживання при відключеннях е/е – глави Міненерго та НКРЕКП

SCM Ахметова за дев'ять місяців сплатила до бюджету понад 60 млрд грн податків

Передання АРМА корпоративних прав IDS Ukraine ніяк не вплине на її діяльність - СЕО холдингу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА