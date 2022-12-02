Зупинка заводів будматеріалів неминуча у разі погіршення ситуації з енергопостачанням – президент ВСВБ

У разі тривалих та непередбачуваних відключень енергопостачання виробники будівельних матеріалів будуть змушені зупиняти підприємства повністю, повідомив президент Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів (ВСВБ) Костянтин Салій.

"Якщо світла не буде понад 12 годин на добу, а підключення будуть поза прогнозованих графіків то підприємства зупиняться - втрачати коштовне обладнання ніхто не наважиться. товарні бетони 3-4 години у ємностях не "виживуть" - це жахливі збитки", - повідомив Салій у коментарі агенції "Інтерфакс-Україна".

За його словами, альтернативних джерел енергії для підприємств з виробництва будматеріалів із енергоємністю понад 1 МВт фактично немає.

Як повідомив президент ВСБМ, спад виробництва та споживання будматеріалів в Україні, який розпочався з початку повномасштабної війни, триватиме до старту будівельного сезону у 2023 році. Водночас він зазначив, що попри достатній запас сировинних ресурсів у виробників фінансові ресурси практично вичерпані.

"Фінасові ресурси майже вичерпані - на весну 2023 року може початися хвиля закриття і продажу підприємств за борги", – зазначив Салій.