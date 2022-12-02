"ДТЕК" у листопаді повернув світло понад 1 млн абонентів у Києві, Київській, Донецькій і Дніпропетровській областях

Фахівці "ДТЕК" у листопаді відновили роботу електромереж, пошкоджених унаслідок обстрілів, і відновили електропостачання більше ніж 1 млн сімей у 1104 населених пунктах Київської, Донецької та Дніпропетровської областей і в Києві, повідомляється в пресрелізі енергохолдингу в п'ятницю.

"Через часті обстріли деяким із них електропостачання доводилося відновлювати кілька разів протягом місяця", - пояснюється в документі.

За листопад енергетикам "ДТЕК" спільно з рятувальними службами та НЕК "Укренерго" вдалося повернути світло для 395 тис. сімей Києва і 324 тис. клієнтів Київської області, які залишилися без світла через цілеспрямовані удари по критичній інфраструктурі.

"Не менше шкоди ворог завдав енергетичній інфраструктурі на Дніпропетровщині. За листопад "ДТЕК" повернув світло 110 тис. сімей області. І роботи щодня тривають", - зазначили в компанії.

Проте найінтенсивніші обстріли та бойові дії відбуваються в Донецькій області, де електромережі пошкоджуються щодня. За місяць фахівці енергохолдингу відновили електропостачання 205 тис. абонентів у регіоні.

"За дев'ять місяців війни енергетики "ДТЕК" повернули світло вже 5,8 млн сімей у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Донецькій областях і в місті Києві. Незважаючи на регулярні обстріли, наші фахівці продовжують працювати та відновлювати зруйновані мережі відразу, як отримують дозвіл Збройних сил України та ДСНС", - наводяться в пресрелізі слова генерального директора "ДТЕК Мережі" Олександра Фоменка.

За його словами, енергетики "ДТЕК" також допомагають повертати світло, де це необхідно, й наразі шість бригад фахівців працюють над відновленням мереж на деокупованих територіях Херсона.