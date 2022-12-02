A.G.R. Group може створити сільгоспкластер у західних областях для зручнішого експорту з ЄС

Група компаній A.G.R. Group бізнесмена Місака Хідіряна з початком повномасштабного російського вторгнення переорієнтовувала логістичні шляхи з українських морпортів на ринок ЄС через автомобільний і залізничний транспорт, а також на річкові порти Рені й Ізмаїл.

Як повідомив представник зернотрейдингового відділу холдингу агентству "Інтерфакс-Україна", компанія продовжить експортувати частину сільгосппродукції через наземні прикордонні переходи з ЄС і річкою Дунай навіть після звільнення окупованих територій від російських військ і відновлення Україною повноцінної торгівлі в акваторії Чорного моря.

За його даними, після початку війни A.G.R. Group зайнявся пошуком елеваторних потужностей на заході України та перевезенням туди запасів урожаю з центральних регіонів країни. Пізніше A.G.R. Group налагодила автомобільні й залізничні логістичні канали для збуту сільгосппродукції в ЄС, а також домовилася про співпрацю з європейською трейдинговою компанією з досить потужною інфраструктурою в усій Європі й уже розпочала постачати їй сільгосппродукцію.

"Крім того, ми домовилися, що спільно працюватимемо над завантаженням їхніх обсягів, і дали гарантії, що після нашої перемоги та звільнення окупованих територій ми збережемо наші партнерські відносини, навіть коли відкриються порти й морська логістика знову опиниться в пріоритеті. Можливо, навіть розглянемо з правлінням купівлю нових кластерів на заході України для зручнішого партнерства", - розповів представник холдингу агентству.

За його словами, наразі холдингу для експорту недоступні глибоководні морські порти, тому він використовує автомобільний і залізничний транспорт, а також порти Рені та Ізмаїл. Проте така логістика значно дорожча за морський експорт, а також пов'язана з низкою складнощів, таких як неможливість виїжджати за межі України водіям - її громадянам, або з великими чергами з суден у портах.

"Щодо співпраці з Європою ми просунулися дуже істотно в цьому напрямі. Точно можу сказати, що ми погодили перевалку в Румунії, в Галаці. Там під наші потреби провели широкий шлях - в'їжджаємо туди з України, відвантажуємо обсяги та виходимо річкою. Навесні ми користувалися Ренійським портом на Дунаї. Для нас такий маршрут був дуже зручний, тому що значна частина товару була в Миколаївській області, нам було зручно його евакуювати в Одеську область", - уточнив представник холдингу.

Проте A.G.R. Group, окрім європейського напрямку, активізувала діяльність у кількох країнах Близького Сходу - в Єгипті й Туреччині, де компанія відкрила свої представництва.

"Там працюють наші офіси й запущені на максимум внутрішні продажі, оскільки нам потрібна додаткова маржа через високі логістичні витрати. Ми маємо чітко розуміти, що логістичне плече збільшилося, зросли ціни на фрахт, подорожчали енергоносії та пальне, внаслідок чого ми витрачаємо близько $200 на тонні експорту. $200 на нашому товарі - це величезні гроші, раніше ми витрачали $45-50 на тонні", - констатував співрозмовник агентства.

До агрохолдингу A.G.R. Group входять 20 компаній. Основний напрям його діяльності - торгівля сільгосппродукцією, вирощування і зберігання зернових культур, а також тваринництво.

A.G.R. Group обробляє землі в Полтавській, Київській, Чернігівській і Сумській областях. Уся вирощена продукція реалізується на зовнішніх ринках.

Президент холдингу та голова його наглядової ради - бізнесмен Місак Хідірян.