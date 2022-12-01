Економіка

15:03 01.12.2022

Arricano призначив нових фінансового та невиконавчого директорів

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Arricano призначив нових фінансового та невиконавчого директорів

Arricano Real Estate Plc (Кіпр), управляюча компанія та девелопер низки торгово-розважальних центрів (ТРЦ) в Україні, призначила Лаурі Рейнберга на посаду фінансового директора Міхаліса Майкла – невиконавчим директором.

Водночас Володимир Тимочко, який увійшов до Ради директорів у 2012 році, залишив посаду невиконавчого директора, йдеться у повідомленні Arricano на Лондонській фондовій біржі (LSE) у четвер.

"Ми раді, що Лаурі, який зробив значний внесок в Arricano відтоді, як він приєднався до Групи в 2017 році, і Міхаліс, який має великий досвід комерційного керівництва, погодилися увійти до Ради директорів. Ми також хотіли б подякувати Володимиру за його значний внесок у прогрес, досягнутий Arricano за останні 10 років", – процитовано у повідомленні слова генерального директора Arricano Анни Чуботіною.

За даними компанії, Лаурі Рейнберг, який приєднався до Arricano у жовтні 2017 року, раніше обіймав посаду фінансового директора цифрової банківської компанії Pocopay, що базується в Естонії, а до цього обіймав низку керівних посад у фінансовому відділі Swedbank. З 2007 до 2009 рік Лаурі обіймав посаду фінансового директора Retail Real Estate S.A., найбільшого на той момент акціонера Arricano.

Міхаліс Майкл має довгу професійну кар'єру в бізнесі та аудиторських послугах як індивідуальний практикуючий спеціаліст, так і партнер у KPMG Cyprus до виходу на пенсію минулого року. Майкл також має значний досвід роботи на українському ринку, оскільки у 2012–2021 роках був головою Кіпрсько-української бізнес-асоціації.

Призначені члени Ради директорів не володіють акціями Arricano, зазначається у повідомленні.

Arricano Real Estate Plc спеціалізується на будівництві торгово-розважальних центрів, є одним із провідних розробників на ринку нерухомості України. Володіє та керує п'ятьма торговими центрами в країні загальною площею 147,6 тис. кв. м: "РайON" та "Проспект" у Києві, "Сонячна галерея" у Кривому Розі, City Mall у Запоріжжі. Компанії також належать 49,9% у ТРЦ Sky Mall (Київ) та земельні ділянки для подальшого будівництва трьох об'єктів, що перебувають на стадії проєктування. Компанія також здійснює будівництво київського ТРК Lukianivka.

Чистий прибуток Arricano Real Estate Plc за 2021 рік становив $37,9 млн, що в 1,8 раза більше за показник 2020 року.

На грудень-2022 акціонерами Arricano Real Estate Plc є Retail Real Estate O.U. разом з Dragon Capital Investments Limited, Deltamax Group O.U., Юрієм Полдом та Рауно Тедером. Сукупний пакет акцій Тедер становить 70,86%.

Теги: #керівництво #нерухомість #arricano

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