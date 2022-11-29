МАГАТЕ розширить присутність на українських АЕС – Гроссі

МАГАТЕ збільшить кількість своїх співробітників на українських АЕС, заявив гендиректор міжнародної організації Рафаель Гроссі у вівторок.

"Я також підтвердив, що МАГАТЕ посилить свою присутність на всіх АЕС в Україні, щоб забезпечити захист енергетичної інфраструктури", - написав Гроссі у твіттері.

Крім того, він повідомив, що зустрівся із главою МЗС України Дмитром Кулебою.

"Ми продовжимо працювати разом для створення в терміновому порядку зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС", - додав Гроссі, розмістивши фотографію з Кулебою.