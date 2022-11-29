Економіка

15:34 29.11.2022

Фонд енергоефективності отримав за тиждень близько 25 заявок від ОСББ на участь у пілотній програмі відновлення житла з бюджетом EUR5 млн

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Фонд енергоефективності отримав за тиждень близько 25 заявок від ОСББ на участь у пілотній програмі відновлення житла з бюджетом EUR5 млн

Фонд енергоефективності України отримав за перший тиждень із моменту відкриття близько 25 заявок від ОСББ на участь у пілотній програмі з відновлення житла з бюджетом EUR5 млн, наданих Євросоюзом, повідомив директор фонду Єгор Фаренюк.

"25 заявок на участь у програмі відновлення житла за перший тиждень ми вже отримали. Це пілотний проєкт, який фінансується ЄС. На цьому етапі бюджет становить EUR5 млн і передбачає повну компенсацію ремонтів багатоквартирних будинків, пошкоджених обстрілами РФ", - сказав Фаренюк під час конференції, присвяченій 10-й річниці Угоди мерів у регіоні Східного партнерства, у Тбілісі у вівторок.

Як уточнив він у коментарі журналісту агентства "Інтерфакс-Україна" в кулуарах конференції, фонд прийматиме заявки доти, доки не вичерпаються надані ЄС гроші в рамках проєкту.

За його підрахунками, середня вартість проєктів відновлення житла становить 2,8 млн грн.

Фаренюк додав, що ОСББ отримує 70% вартості проєкту авансом після надання першої заявки, яка, згідно з умовами, має включати рішення зборів ОСББ не менше ніж 51% голосів на участь у програмі, звіт про технічне обстеження, дефектний акт, договір із підрядною організацією, а після закінчення проєкту, який потрібно завершити протягом шести місяців з моменту отримання першого траншу, оплачується залишок його вартості. Водночас Фаренюк уточнив, що остаточну суму може бути зменшено, виходячи з реальних результатів реалізації того чи того проєкту.

Водночас голова Фонду енергоефективності повідомив, що протягом війни завершено реалізацію 65 проєктів із модернізації житла та ще 77 проєктів перебувають у стадії завершення, заявки на які було подано до 24 лютого.

"Загалом у нас 228 завершених проєктів, більшість яких завершена або завершується вже після початку війни. Ми продовжуємо фінансування поданих до війни заявок", - зазначив Фаренюк.

Угода мерів – рух за збереження клімату та енергії на місцевому рівні, що об'єднує 11 тис. місцевих і регіональних органів влади із 55 країн. Одним із напрямів глобальної угоди є Угода мерів у регіоні Східного партнерства, діяльність якої фінансується ЄС. До Угоди мерів-Схід приєдналися мери міст Молдови, Грузії, Азербайджану, Вірменії, України. Білорусь, яка також 10 років тому приєдналася до проєкту, не бере участі в нинішній ювілейній конференції через підтримку агресії Росії проти України.

Теги: #енергетика #нерухомість #відновлення #фонд_енергоефективності

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