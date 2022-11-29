"Нова пошта" запустила можливість забирати посилки "в кредит"

Клієнти групи компаній "Нова пошта", що замовляють товар із післяплатою, тепер можуть забрати його відразу й виплачувати вартість упродовж року.

"Посилку в кредит може оформити тільки замовник товару й лише у відділенні "Нової пошти". Кредит надається терміном на 12 місяців і на товар від 1000 грн. Максимальний розмір позики розраховується для кожного клієнта індивідуально", - зазначено в пресрелізі компанії, поширеному у вівторок.

При цьому уточнюється, що продавець товару отримає грошові кошти відразу після того, як клієнт огляне посилку та підтвердить її отримання.

За користування кредитом клієнт платитиме комісію - 2% від суми на місяць і річну ставку 0,00001%. Щоб скористатися такою можливістю, необхідно бути громадянином України віком від 18 до 65 років; користуватися послугами "Нової пошти" за останні шість місяців і мати хорошу кредитну історію.

Згідно з пресрелізом, фінансові послуги у відділеннях надає компанія NovaPay, що входить до групи компаній "Нова пошта".

До ГК "Нова пошта" входять, зокрема, компанії "Нова пошта", "НП Логістик", NovaPay і "Нова пошта Глобал".

Мережа налічує близько 10 тис. відділень у всій Україні. Кількість відправлень за 2021 рік перевищила 372 млн.