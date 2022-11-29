Молдова відновлює реверс газу в Україну, транзитна заявка Газпрому Україною - 42,4 млн куб. м

Молдова відновлює реверсне постачання газу в Україну, зупинене у понеділок.

На вівторок на прикордонній газовимірювальній станції "Гребеники" (головний шлях постачання російського газу до Молдови) заявлено номінації як у прямому, так і в реверсному напрямку (з Молдови до України), повідомляє "Оператор ГТС України". Із 6,1 млн куб. м, заявлених до транзиту до Молдови на газові 29 листопада, більша частина – 3,9 млн куб. м – може повернутися реверсом в Україну. При цьому молдавська сторона постійно нагадує, що просить значно більше російського газу, ніж отримує нині.

Факт "транзитного дисбалансу через Україну для споживачів Молдови" тиждень тому став підставою для попередження: якщо він збережеться, "Газпром" почне скорочення подачі газу для транзиту через Україну в обсязі добового недопостачання".

Заявка на транзит російського газу через територію України – на рівні попередніх днів та місяців.

УКРАЇНСЬКИЙ ТРАНЗИТ

"Оператор ГТС України" прийняв від "Газпрому" заявку на транзит на вівторок обсягом 42,4 млн куб. м, – повідомила українська компанія. Показник у понеділок був таким самим. Потужності заявлені лише по одній із двох точок входу до ГТС країни - газовимірювальної станції "Суджа". Коридором через ГВС "Сохранівка" заявки не прийнято.

ОГТСУ оголосив форс-мажор прийому газу для транзиту через "Сохранівку", оскільки нібито не може здійснювати оперативно-технологічний контроль за компресорною станцією "Новопсков". Маршрут через "Сохранівку" забезпечував транзит понад 30 млн куб. м на добу. Російський концерн вважає, що немає підстав для форс-мажору, як немає і перешкод для продовження роботи в колишньому режимі.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РИНОК

Федеральне мережеве агентство Німеччини змінило оцінку погодної ситуації в країні зі "стабільною" на "напружену", повідомляється в щоденному огляді Bundesnetzagentur про ситуацію з газопостачанням країни.

Напруженою вважається ситуація, коли прогнозована середня температура на наступні 7 днів на 0-2 градуси Цельсія нижча за середній показник за 2018-2021 роки, зазначає відомство.

Відомство оцінює ситуацію з газопостачанням країни як напружену та не виключає подальшого погіршення. BNetzA закликає споживачів до економії газу. На думку регулятора, дефіциту газу взимку можна уникнути, перш за все, якщо буде досягнуто мети економії не менше 20%.

Після дуже теплого жовтня у листопаді погода у Європі складається на рівні кліматичної норми. Середня температура за місяць лише на градус вища за показники листопада минулого року (у жовтні було тепліше на три градуси). При цьому всю другу половину місяця температура повітря значно холодніша, ніж раніше.

За актуальними прогнозами, наступного тижня погода в Європі буде приблизно на три градуси прохолоднішою, ніж попередньої.

Контракт із постачанням "на добу наперед" (на понеділок) на хабі TTF у Нідерландах закрився на рівні $1338 за тисячу кубометрів.

Вироблення електроенергії за рахунок вітроустановок у Європі за минулий тиждень забезпечило 18% європейського енергобалансу, а у понеділок упало до 15%, повідомляє асоціація WindEurope.

Газопровід "Північний потік" повністю зупинено через низку санкційних проблем з обслуговуванням обладнання. У вересні були підірвані дві нитки першого "Північного потоку" та одна "Північного потоку 2" поблизу датського острова Борнгольм.

ЗАПАСИ ГАЗУ В ЄВРОПІ

Європа почала та нарощує інтенсивність витрачання газу зі своїх сховищ. Поточний рівень запасів знизився до 93,90% - це на 10,5 процентних пункти вище за середній показник на ту ж дату за останні п'ять років.

За газову добу 27 листопада запаси "схудли" на 0,05 процентних пункта. Це був дуже теплий, тим більше вихідний день, тож витрата газу сильно скоротилася.

У "Газпромі" попереджають, що "навантаження на ПСГ Європи буде вищим, ніж у попередні роки у зв'язку з логістикою і джерелами газопостачання європейського ринку, що змінилися".

Початок сезону відбору (14 листопада) цього року - найпізніший за історію спостережень GIE (з 2011 року). Попередній пізніший відбір був зафіксований у 2013 році (резерви почали зменшуватися 4 листопада).

У відповідь зниження температури збільшили обсяг регазифікації європейські термінали з прийому ЗПГ. Із початку листопада коефіцієнт використання їх потужностей становить 67%, при тому, що в середньому за жовтень було 60%.

ЗАПАСИ У США

Стан запасів газу в ПСГ США набуває дедалі більшого значення для світового ринку. Країна активно нарощує експорт газу (передусім до Європи), а видобуток зростає меншими темпами.

Підземні сховища у США, як і в Європі, перейшли до відбору. За черговий звітний тиждень (закінчився 18 листопада) із ПСГ було вилучено 2,3 млрд куб. м газу, що дещо перевищує звичайні для цього часу темпи.

Поточний рівень резервів становить близько 74%, що на 1% нижче за середній показник за останні п'ять років, повідомляє управління енергетичної інформації (EIA) Міненерго США. Це суттєво менше резервів у ПСГ Європи та Росії.

Зараз в EIA очікують, що поточної зими запаси в ПСГ скоротяться на 60 млрд куб. м (середній показник за останні п'ять років). На кінець березня обсяги природного газу у сховищах становитимуть 40 млрд куб. м, що на 8% нижче за середній рівень за п'ять років.