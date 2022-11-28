Економіка

19:07 28.11.2022

ДТЕК за тиждень відновив електропостачання для 60 тис. абонентів на Донеччині та Дніпропетровщині

1 хв читати
ДТЕК за тиждень відновив електропостачання для 60 тис. абонентів на Донеччині та Дніпропетровщині

 Фахівці операторів систем розподілу "ДТЕК Мережі" з 21 до 27 листопада відновили електропостачання 60 тис. абонентів у 56 населених пунктах Донецької та Дніпропетровської областей, повідомляється у пресрелізі компанії у понеділок.

"Більшість цих населених пунктів регулярно страждає через російські обстріли, тому енергетикам доводиться регулярно повертати в них світло", - повідомляється в документі.

Фахівцям ДТЕК у Донецькій області вдалося відновити електропостачання 55 тисяч абонентів, у Дніпропетровській – іще 4,5 тисячі.

Крім того, 26 листопада завдяки командній роботі за участю енергетиків "ДТЕК Мережі" вдалося подати напругу в звільнене місто Херсон, зазначили в компанії.

"З початку повномасштабної війни енергетики ДТЕК повернули світло вже 5,7 млн родин на Київщині, Дніпропетровщині, Одещині, Донеччині та в місті Київ. Спеціалісти операторів систем розподілу "ДТЕК Мережі", попри обстріли та складну ситуацію з бойовими діями, продовжують відновлювати електромережі за дозволом Збройних сил України та ДСНС", – зазначає генеральний директор "ДТЕК Мережі" Олександр Фоменко.

Наразі без електроенергії поки що залишаються 98 населених пунктів у Донецькій області.

Теги: #енергетика #дтек

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:13 28.11.2022
Через екстрені відключення споживання побутових споживачів Києва обмежено до 4-6 годин за добу - "ДТЕК КЕМ"

Через екстрені відключення споживання побутових споживачів Києва обмежено до 4-6 годин за добу - "ДТЕК КЕМ"

19:57 27.11.2022
Литва направить Україні ще два млн євро на реконструкцію енергетичного сектора

Литва направить Україні ще два млн євро на реконструкцію енергетичного сектора

11:47 27.11.2022
У Києві зросло навантаження на енергосистему, запроваджено відключення електроенергії

У Києві зросло навантаження на енергосистему, запроваджено відключення електроенергії

20:45 26.11.2022
Обмеження у Києві в суботу знизилися до 369 МВт

Обмеження у Києві в суботу знизилися до 369 МВт

16:52 26.11.2022
ЄК готує до відправки в Україну 200 середніх трансформаторів, двох автотрансформаторів і 40 генераторів

ЄК готує до відправки в Україну 200 середніх трансформаторів, двох автотрансформаторів і 40 генераторів

16:43 26.11.2022
Мобільна мережа України відновлена до 73% після блекауту - віцепрем'єр

Мобільна мережа України відновлена до 73% після блекауту - віцепрем'єр

16:07 26.11.2022
У Києві продовжують діяти екстрені відключення: світло по черзі вмикатимуть усім мешканцям до стабілізації ситуації - ДТЕК

У Києві продовжують діяти екстрені відключення: світло по черзі вмикатимуть усім мешканцям до стабілізації ситуації - ДТЕК

13:59 26.11.2022
У Києві в режимі аварійних відключень електроенергії залишаються 130 тис. жителів - КМВА

У Києві в режимі аварійних відключень електроенергії залишаються 130 тис. жителів - КМВА

13:48 26.11.2022
Канада виділяє 10 млн канадських доларів на генератори для України

Канада виділяє 10 млн канадських доларів на генератори для України

13:43 26.11.2022
Напередодні зими Бельгія виділяє нову гуманітарну та військову допомогу Україні - прем'єр-міністр

Напередодні зими Бельгія виділяє нову гуманітарну та військову допомогу Україні - прем'єр-міністр

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Україні розпочали роботу 99,7% котелень, відновлено 53,3% пошкоджених об'єктів - "Нафтогаз України"

Через екстрені відключення споживання побутових споживачів Києва обмежено до 4-6 годин за добу - "ДТЕК КЕМ"

"ДТЕК Енерго" викупить євробонди на суму до $50 млн за ціною до 27% від номіналу

Польща виділить 20 млн євро на підтримку програми Grain from Ukraine – Моравецький

Уряд України виділить 900 млн грн для закупівлі продовольства для країн Азії та Африки

ОСТАННЄ

В Україні розпочали роботу 99,7% котелень, відновлено 53,3% пошкоджених об'єктів - "Нафтогаз України"

ВАКС заочно заарештував ексголову наглядової ради ВіЕйБі Банку, підозрюваного в заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту

"ДТЕК Енерго" викупить євробонди на суму до $50 млн за ціною до 27% від номіналу

Ощадбанк запустив кредити для придбання обладнання, яке забезпечує безперебійну роботу бізнесу при блекаутах

Київ готовий компенсувати до 80 тис. грн на закупівлю альтернативних джерел енергії для ОСББ і ЖБК - голова комісії

Дефіцит в енергосистемі знижено до 20% – "Укренерго"

Катар виділить $20 млн на ініціативу "Зерно з України"

Завод нержавіючих труб "Сентравіс" у Нікополі ненадовго зупинявся через відсутність е/е, зараз працює у зниженому режимі

Польща має намір розширити прикордонну з Україною інфраструктуру для експорту зерна - Моравецький

Польща виділить 20 млн євро на підтримку програми Grain from Ukraine – Моравецький

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА