ДТЕК за тиждень відновив електропостачання для 60 тис. абонентів на Донеччині та Дніпропетровщині

Фахівці операторів систем розподілу "ДТЕК Мережі" з 21 до 27 листопада відновили електропостачання 60 тис. абонентів у 56 населених пунктах Донецької та Дніпропетровської областей, повідомляється у пресрелізі компанії у понеділок.

"Більшість цих населених пунктів регулярно страждає через російські обстріли, тому енергетикам доводиться регулярно повертати в них світло", - повідомляється в документі.

Фахівцям ДТЕК у Донецькій області вдалося відновити електропостачання 55 тисяч абонентів, у Дніпропетровській – іще 4,5 тисячі.

Крім того, 26 листопада завдяки командній роботі за участю енергетиків "ДТЕК Мережі" вдалося подати напругу в звільнене місто Херсон, зазначили в компанії.

"З початку повномасштабної війни енергетики ДТЕК повернули світло вже 5,7 млн родин на Київщині, Дніпропетровщині, Одещині, Донеччині та в місті Київ. Спеціалісти операторів систем розподілу "ДТЕК Мережі", попри обстріли та складну ситуацію з бойовими діями, продовжують відновлювати електромережі за дозволом Збройних сил України та ДСНС", – зазначає генеральний директор "ДТЕК Мережі" Олександр Фоменко.

Наразі без електроенергії поки що залишаються 98 населених пунктів у Донецькій області.