ВАКС заочно заарештував ексголову наглядової ради ВіЕйБі Банку, підозрюваного в заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) задовольнила скаргу прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) й обрала запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще одному підозрюваному в справі про заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту – колишньому голові наглядової ради ВіЕйБі банку.

"Після затримання та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу", - повідомляє пресслужба САП у понеділок.

Як зазначено в повідомленні, у жовтні 2014 року віднесений до категорії проблемних ВіЕйБі Банк звернувся до Національного банку України щодо надання стабілізаційного кредиту під заставу нерухомого майна, вартість якого була завищена майже у 25 разів. Попри відсутність необхідних документів, правління Нацбанку все ж таки прийняло пропозицію і незаконно виплатило 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту. Ці кошти так і не були повернуті", - йдеться в повідомленні.

У листопаді 2019 року детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили про підозру вісьмом колишнім та дійсним посадовим особам Нацбанку, ПАТ "ВіЕйБі Банк" та службовцям приватного сектору, причетним до реалізації цієї злочинної схеми.

10 листопада апеляційна палата ВАКС обрала запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ексголові правління ВіЕйБі Банку Денису Мальцеву, якого підозрюють у справі щодо заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту і який перебуває в розшуку.

Як повідомлялося, детективи НАБУ 11-12 листопада 2019 року повідомили про підозру колишньому першому заступнику голови Нацбанку України (НБУ) Олександру Писаруку, який на той момент очолював правління Райффайзен Банку Аваль, члену ради НБУ Миколі Каленському та ексголові банківського нагляду НБУ в заволодінні коштами стабілізаційного кредиту ВіЕйБі Банку на 1,2 млрд грн у жовтні 2014 року. Крім них, про підозру було повідомлено ще п'ятьом особам: голові наглядової ради та заступника голови правління ВіЕйБі Банку, а також трьом посадовим особам приватних компаній, пов'язаних із власниками банку.

З 13 до 15 листопада ВАКС виніс рішення про домашній арешт Каленського та взяття під варту п'яти інших підозрюваних на 60 днів з альтернативою застави. Найбільшу суму застави було визначено Шульзі – 15,368 млн грн, для директора Станіславської торгової компанії – 1,92 млн грн, ексзаступника голови правління ВіЕйБі Банку – 1,15 млн грн, директора ТОВ "Бізнес-центр "Експертиза" – 0,38 млн грн та засновника одного з товариств – 0,58 млн грн. Писаруку ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді застави 5 млн грн без тримання під вартою.

Наприкінці листопада 2019 року МВС України за заявою НАБУ оголосило в розшук у цій справі ексвласника ВіЕйБі Банку Олега Бахматюка та його сестру, гендиректора "Авангарду" Наталію Василюк.

5 червня 2020 року Офіс генпрокурора виконав рішення Печерського райсуду Києва та закрив справу про стабкредит ВіЕйБі Банку.

"Прокуратура є частиною трикутника правосуддя (розділ 8 Конституції України) й не може нехтувати конституційними нормами, але вважаю, що такі рішення судових інстанцій підривають загальні принципи діяльності правоохоронної системи. Крім того, згідно зі ст. 303 КПК України, немає підстав оспорювати такі процесуальні рішення прокурора", – прокоментувала закриття кримінальної справи щодо рішення суду тодішній генпрокурор Ірина Венедіктова.

НБУ в листопаді 2014 року через 40 днів після надання стабкредиту визнав ВіЕйБі Банк (VAB Банк, Київ) неплатоспроможним, а 20 березня 2015 року вирішив відкликати його банківську ліцензію та ліквідувати.