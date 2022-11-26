Угорщина виділить $3,5 млн для поставок продовольства з України - президент

Угорщина виділить кошти на транспортування продовольчих товарів з України в рамках ініціативи Grain from Ukraine, а також забезпечить логістичну підтримку, заявила президент Угорщини Каталін Новак.

"Ми підтримуємо Україну на двосторонньому рівні. Ми виділили понад 172 млн євро, і сьогодні Угорщина зобов'язалася забезпечити $3,5 млн для того, щоб забезпечити транспортування 10 тис.тонн пшениці і продовольчих товарів", - повідомила Новак на саміті з продовольчої безпеки.

Вона також закликала використовувати українсько-угорський кордон як додатковий канал транспортування продовольства.

"Ми підтримуємо не тільки фінансово, ми підтримуємо і логістично. Наш спеціальний термінал на кордоні між Угорщиною та Україною повинен збільшити та прискорити транспортування необхідних товарів", - зазначила президент.

"І, звичайно, це все відбувається через війну в Україні. І демократичні канали повинні бути відновлені. Зрештою, має бути справедливий світ, світ для нас усіх", - наголосила вона.