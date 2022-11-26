Економіка

15:56 26.11.2022

Уряд України виділить 900 млн грн для закупівлі продовольства для країн Азії та Африки

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Уряд України виділить 900 млн грн для закупівлі продовольства для країн Азії та Африки

 Уряд України виділив 900 млн гривень для закупівлі кукурудзи для бідних країн Азії та Африки, сказав у суботу, виступаючи на саміті з продовольчої безпеки в Києві, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Уряд України, незважаючи на наші власні труднощі, вже виділив 900 млн гривень на закупівлю кукурудзи для Судану, Ємену, Кенії та Нігерії. Україна знає, що таке голод, і ми не хочемо, щоб через Росію і її нелюдські методи знову вже в ХХІ столітті вмирали люди",-сказав він.

"Росія зацікавлена в глобальній нестабільності так само, як в 1933 році були зацікавлені в смерті українців. Президент Зеленський запропонував посилити гуманітарну складову українського зернового експорту. Упевнений, що найближчим часом до цієї ініціативи приєднаються десятки країн", - сказав прем'єр України.

Шмигаль також подякував Туреччині та ООН за те, що вони "гарантують безпеку нашого Чорноморського логістичного шляху".

Теги: #зерно #уряд #шмигаль

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