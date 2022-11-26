Економіка

15:35 26.11.2022

Німеччина надасть додатково 15 млн євро для поставок зерна з України - Шольц

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Німеччина надасть додатково 15 млн євро для поставок зерна з України - Шольц

Німеччина надасть додатково 15 млн євро для поставок зерна з України в рамках Всесвітньої продовольчої програми, заявив, виступаючи по відеозв'язку на саміті з продовольчої безпеки в Києві федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Саме зараз, коли ми говоримо, судно Всесвітньої продовольчої програми, спонсороване Німеччиною, прямує в Ефіопію з українським зерном", - сказав він.

Шольц наголосив, що "голод ніколи не можна використовувати як зброю. Саме тому ми не можемо миритися з тим, що спостерігаємо сьогодні".

"Ми знаємо, що націлившись на сільськогосподарську інфраструктуру в Україні і блокуючи Чорноморські порти протягом місяців, Росія тільки погіршила ситуацію з продовольством у світі", - зазначив він.

"Ми зібралися, щоб послати чіткий сигнал – ми не приймаємо цинічну війну Росії. Саме тому ми з радістю беремо участь у програмі Graine from Ukraine", - заявив він.

Теги: #зерно #німеччина #шольц

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