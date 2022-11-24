Євроконтроль надасть Україні та Молдові EUR46,5 млн для підтримки функціонування повітряної інфраструктури

Держави-члени Європейської асоціації з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) оголосили про створення добровільних фондів солідарності для підтримки держав-членів у кризових ситуаціях повітряного руху з причин, які не залежать від них, повідомляється на сайті Євроконтролю у четвер.

"Неспровокована жорстока агресія з боку Росії повністю зупинила рух над повітряним простором України та призвела до втрати персоналу та доходів від маршрутних зборів. Продемонструвати солідарність з Україною, державою-членом, це найменше, що можуть зробити учасники Євроконтролю. І я впевнений, що ми будемо виявляти солідарність доти, доки війна не закінчиться з успіхом України, і ми не розпочнемо оновлення та відновлення України", – наводяться в повідомленні слова генерального директора з мобільності та транспорту Єврокомісії Генрік Гололей.

Згідно з ним, 41 держава-член Євроконтролю звернулася до Агентства з проханням створити та управляти двома спеціальними фондами: перший-фонд пожертвування Україні та Молдові у розмірі EUR46,5 млн і другий у формі позики у розмірі EUR46,1 млн Естонії, Латвії, Литві та Польщі.

"Кошти будуть використані для покриття витрат на персонал і навчання, а також будь-яких інших витрат, необхідних для забезпечення оперативної готовності та безперервності відновлення повітряного руху", - зазначається у повідомленні Євроконтролю.

Генеральний директор Євроконтролю Імон Бреннан зазначив, що всі усвідомлюють великий вплив загарбницької війни Путіна проти України на авіасполучення на європейському континенті, тому створення фондів дозволить підтримувати життєздатність управління повітряним рухом у будь-якій державі, яка зазнає такого впливу зараз і в майбутньому.

Євроконтроль – це загальноєвропейська цивільно-військова організація, яка підтримує європейську авіацію.

Держпідприємство "Украерорух" створено 1992 року. Надає повний спектр послуг із аеронавігаційного обслуговування: обслуговування повітряного руху, організація потоків повітряного руху, організація й менеджмент повітряного простору, радіотехнічне забезпечення зв'язку, навігації та спостереження, забезпечення метеорологічної та аеронавігаційної інформації всіх видів польотів. Зона відповідальності "Украероруху" охоплює п'ять районів польотної інформації загальною площею 774,569 тис. кв. км.

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