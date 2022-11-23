Президент підписав закон про держбюджет-2023

Президент України Володимир Зеленський у середу підписав закон "Про державний бюджет України на 2023 рік", відповідну інформацію наведено на сайті Верховної Ради.

Згідно з нею, доходи держбюджету-2023 затверджено у розмірі 1 трлн 329,26 млрд грн, зокрема за загальним фондом - 1 трлн 173,11 млрд грн, тоді як видатки - відповідно 2 трлн 580,8 млрд грн та 2 трлн 296,52 млрд грн.

Граничний розмір дефіциту держбюджету встановлено на рівні 1 трлн 296,54 млрд грн, або 20,6% від прогнозного ВВП, зокрема загального фонду - 1 трлн 124,62 млрд грн.

Передбачається, що його буде профінансовано майже повністю за рахунок зовнішніх запозичень у розмірі $38 млрд.

Граничний обсяг державного боргу на кінець 2023 року встановлено у розмірі 6 трлн 422,75 млрд грн, що становить 102,3% прогнозного ВВП.

Під час підготовки проєкту держбюджету на 2023 рік до другого читання було знижено прогнозне зростання ВВП до 3,2% із 4,6% та інфляції - до 28% із 30%. У результаті уточнений прогноз номінального ВВП становить 6 трлн 279,3 млрд грн.

Обмінний курс гривні до долара США на кінець 2023 року передбачається на рівні 45,8 грн/$1, середньорічний - 42,2 грн/$1.

Прожитковий мінімум - 2589 грн, мінімальна заробітна плата - 6700 грн.

Як повідомлялося, після декількох змін прибутки держбюджету цього року заплановані у розмірі 1 трлн 553,03 млрд грн, зокрема за загальним фондом - 1 трлн 210,91 млрд грн, видатки - 3 трлн 37,01 млрд грн, зокрема за загальним фондом - 2 трлн 613,14 млрд грн, граничний розмір дефіциту - 1 трлн 497,24 млрд грн, зокрема за загальним фондом - 1 трлн 399,47 млрд грн.