Економіка

17:19 23.11.2022

У зв'язку з перебоями в електропостачанні приміські потяги рухатимуться з відставанням від графіка – "Укрзалізниця"

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У зв'язку з перебоями в електропостачанні приміські потяги рухатимуться з відставанням від графіка – "Укрзалізниця"

Через перебої з електропостачанням приміські пасажирські потяги курсуватимуть із відставанням від графіка. Для руху поїздів будуть задіяні дизельні тепловози, повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Наразі рух приміських поїздів на Львівській залізниці організовують під теплотягою, тому можливі відставання від графіка. На Південній залізниці проводиться робота щодо призначення приміських поїздів, які після 17:00 здійснять рейси до населених пунктів, куди мали курсувати скасовані електрички, і доправлять людей", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

На Одеській залізниці вже вирушив з відставанням від графіка приміський поїзд № 6414 Одеса – Мартинівська. Після максимальної наповненості відправлятимуться приміські поїзди № 6310 Одеса — Кароліно-Бугаз (відправлення мало бути о 17:43), № 6258 Одеса — Вапнярка (відправлення мало бути о 17:33), № 6206 Одеса — Мигаєве (відправлення мало бути о 20:14) та № 6408 Одеса — Колосівка (відправлення мало бути о 20:23).

На Південно-Західній та Придніпровській залізницях триває робота щодо відновлення руху приміських поїздів під теплотягою. Відповідну інформацію буде оприлюднено додатково.

Рух київської кільцевої електрички вже відновлено.

Теги: #укрзалізниця

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