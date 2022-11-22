США й союзники мають намір узгодити 23 листопада стелю цін на нафту РФ у $60-70 за барель

США та союзні їм країни планують 23 листопада домовитися про "стелю" цін на нафту РФ не вище за $60-70 за барель, повідомляє у вівторок The Wall Street Journal з посиланням на свої джерела.

"США і союзники намагаються домовитися про рівень цін на російську нафту не пізніше середи, до того ж, представники влади обговорюють її встановлення в розмірі приблизно $60 за барель (...) Захід у питанні санкцій проти РФ приділяє найбільше уваги ліміту цін на нафту, який за словами джерел, може також становити до $70 за барель", - зазначає видання.

За даними газети, на середу заплановано зустріч представників 27 країн ЄС, які намагатимуться одноголосно узгодити ціну на нафту. Країни G7 при цьому, як очікується, схвалять стелю цін синхронно з ЄС.

ЄС раніше погодився на такий механізм ціноутворення, проте країни-члени союзу поки що не домовилися стосовно деяких деталей, включно з самим рівнем ціни за нафту.

У вересні G7 схвалила план запровадження стелі вартості для російської нафти, розраховуючи обмежити доходи бюджету РФ від продажу енергоресурсів. Згідно з планом, з 5 грудня компанії ЄС та Великої Британії зможуть надавати послуги з транспортування морем, страхування, фінансові та брокерські послуги, пов'язані з російською нафтою у всьому світі, лише в тому випадку, якщо вона закуповується за ціною, нижчою за певний рівень.

Аналогічні обмеження для нафтопродуктів набудуть чинності 5 лютого 2023 року.

Союзники раніше обговорювали встановлення стелі між $40 та $60 за барель. Мета обмежень - утримати російську нафту на ринку, щоб уникнути стрибків цін, але водночас скоротити доходи Москви.

Учасники ринку зазначають, що незрозуміло, яким чином працюватиме механізм, а також вважають його надмірним, оскільки російська нафта і так продається із сильним дисконтом до Brent – близько $20-30 за барель.