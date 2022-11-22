Економіка

18:32 22.11.2022

Шмигаль: Розпочалися морози і ми бачимо, що споживання електрики зростає

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Шмигаль: Розпочалися морози і ми бачимо, що споживання електрики зростає

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що ситуація з енергетикою залишається складною, але контрольованою.

"Починаємо традиційно із ситуації в енергетичному секторі. Перше. Ситуація залишається складною, але контрольованою. Це означає, що у всіх регіонах продовжують застосовувати відключення споживачів. Діють графіки відключень. Намагаємося їх зменшити у часі, але розпочалися морози, і ми бачимо, що споживання електрики зростає. Тому, на жаль, в окремих ситуаціях не відкидаємо й аварійних відключень. Критично важливим залишається заклик до економії електроенергії. Це убезпечить нас від позапланових аварійних відключень", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За словами прем'єра, за попередніми оцінками, сума збитків НЕК "Укренерго" через військову агресію Росії становить понад 70 млрд грн.

"До ситуації в енергосекторі наразі прикута увага усієї країни. Тому, як завжди буває в таких випадках, з'являється багато чуток, а іноді й відвертої брехні. Давайте остаточно розставимо крапки над "i" з деяких важливих питань. По-перше, Україна не продає електроенергію до Європейського Союзу з 11 жовтня, коли розпочалася масована атака на нашу енергосистему. Тобто те, що наші електростанції нині виробляють, вони виробляють для України та українців", - сказав він.

Він також пояснив, чому одні міста відключають частіше за інші

"Між станцією, що виробляє електроенергію, і нашими будинками як кінцевим споживачем є підстанції та мережі, які транспортують електроенергію. Російські терористи б'ють саме по цих об'єктах. Тому неможливо транспортувати велику кількість електроенергії до окремих областей чи районів. Тож обмеження відбуваються у країні нерівномірно", – розповів Шмигаль.

Окрім того, прем'єр укотре наголосив, що щодо можливої евакуації варто вірити інформації лише від "Укренерго", Міністерства енергетики, представників обласних військових адміністрацій, президента та уряду.

Теги: #енергетика #шмигаль

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