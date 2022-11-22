Україна отримала EUR2,5 млрд макрофінансової допомоги ЄС

Україна у вівторок отримала черговий транш на суму EUR2,5 млрд у рамках поточної програми макрофінансової допомоги ЄС (МФД), повідомив Мінфін на своєму сайті.

"Ми щиро вдячні ЄС за надану Україні фінансову підтримку. Отримані кошти значною мірою допоможуть забезпечити термінові видатки державного бюджету та підтримати економічну стабільність у державі", - наводить відомство слова міністра Сергія Марченка.

Загальна сума наданої Україні макрофінансової допомоги ЄС починаючи з 24 лютого досягла EUR6,7 млрд, уточнив Мінфін.

Передбачається, що останній транш у рамках восьмої програми макрофінансової допомоги Україна отримає до кінця цього року, наголосило відомство.

Як повідомлялося, ЄС наприкінці травня - початку червня цього року попередньо схвалив виділення Україні нової екстреної макрофіндопомоги на EUR9 млрд, із яких на початку серпня виділив EUR1 млрд. Інші EUR8 млрд, як очікувалося, мали надійти одним траншем, проте остаточне рішення щодо них затяглося. Одна з названих причин - дискусія, як надавати ці кошти: як кредити чи грантову допомогу.

У результаті в середині жовтня надійшло лише EUR2 млрд, а віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс повідомив, що третій транш на EUR3 млрд очікується на початку грудня. Пізніше він уточнив, що EUR2,5 млрд надійде наприкінці листопада, а EUR0,5 млрд - на початку грудня, тоді як EUR3 млрд, що залишилися з початкових EUR9 млрд, включені в нову програму фіндопомоги Україні в 2023 році на загальну суму EUR18 млрд.

У всіх випадках ідеться про кредитні кошти, проте вони виділяються на пільгових умовах.