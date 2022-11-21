ОГТСУ в Херсонській області відремонтував газогін і запустив дві ГРС для газопостачання 30 тис. жителів

Фахівці ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" (ОГТСУ) виявили та ліквідували пошкодження на газогоні в деокупованій частині Херсонської області та відновили роботу двох газорозподільних станцій (ГРС), що подають природний газ до громад із населенням майже 30 тис. жителів.

Як зазначено в повідомленні оператора в телеграм-каналі в понеділок, на відновленій ділянці з перших днів визволення Херсонщини працює мобільна бригада Запорізького лінійного виробничого управління магістральних газопроводів (ЛВУМГ).

ОГТСУ пояснив, що газовики працюють у тісній координації із саперами з ДСНС України, які попередньо перевіряють інфраструктуру на наявність мінувань і вже неодноразово виявляли вибухонебезпечні предмети поблизу або безпосередньо на території об'єктів ГТС.

Після саперів газовики перевіряють стан обладнання на підприємстві, виявляють завдані ушкодження та можливі крадіжки з боку окупантів, описав алгоритм дій оператор. При цьому він додав, що на деяких об'єктах наші фахівці не дорахувались побутової та оргтехніки.