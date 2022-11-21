Президент підписав закон про добровільну відмову бізнесу від спрощеної системи оподаткування – нардеп

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає добровільну відмову бізнесу від спрощеної системи оподаткування, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Президент підписав наш законопроєкт №8045, який, зокрема, передбачає добровільну відмову бізнесу від спрощеної системи оподаткування зі сплатою податку в 2% від обороту", - написав Железняк у понеділок у телеграм-каналі.

Народний депутат наголосив, що закон особливо актуальний для аграрного бізнесу.