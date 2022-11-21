Мережу "Епіцентр" обладнали зарядними станціями для відвідувачів

Мережа "Епіцентр" для підтримки українців в умовах енергетичної кризи запустила проєкт "Ділимося світлом": у торгових центрах компанії по всій країні встановлені станції підзарядки гаджетів "Заряджайзери", повідомили у пресслужбі компанії агенції "Інтерфакс-Україна".

"Щоб підтримати населення в період відключення світла, ми ділимося з покупцями резервною електрикою. ТЦ мереж "Епіцентр" та "Нова Лінія" обладнані автономними генераторами, які дозволяють нам підтримувати роботу торгових об’єктів за відсутності централізованого електропостачання. В умовах енергетичної кризи ми вирішили надати відвідувачам торгових центрів можливість підзарядити свої гаджети, щоб вони могли залишатися на зв’язку зі своїми рідними, а також отримувати інформацію про ситуацію в країні", – коментує в.о. директора із роздрібної торгівлі мережі Епіцентр Дмитро Танько.

За його словами, для цього компанія обладнала у своїх ТЦ пункти підзарядки гаджетів "Заряджайзери". Кількість таких пунктів залежить від площі торгового центру та можливостей генерації електроенергії у кожному конкретному об'єкті. Карти розміщення "Заряджайзерів" розміщені на вході до торгових центрів. Перші "Заряджайзери" розпочали роботу у Києві та Броварах, а найближчим часом вони будуть обладнані й в інших містах України.

У компанії додали, що "Епіцентр" вже багато років планомірно скорочує використання енергоресурсів, дотримуючись стратегічного курсу на енергоефективність та екологічність. Зокрема, компанія встановлює на дахах торгових центрів сонячні панелі, використовує LED-лампи та впроваджує інші енергоефективні рішення.

Як повідомлялося, мережа "Епіцентр" знизила споживання електроенергії на 30% за рахунок зниження яскравості освітлення у торгових залах та повного відключення LED-екранів на фасадах ТЦ.

ТОВ "Епіцентр К" створено у 2003 році, відкрило свій перший гіпермаркет у Києві у грудні того ж року. Станом на початок листопада 2022 р. мережа компанії об'єднувала 73 торгових об'єкти під брендами "Епіцентр" і "Нова Лінія" в різних регіонах країни.

Унаслідок бойових дій три ТЦ "Епіцентр" у Чернігові, Маріуполі та Бучі були дощенту знищені. Незважаючи на суттєві втрати, компанія активно допомагає країні. Загальна сума допомоги з початку широкомасштабного вторгнення в Україну перевищила 400 млн грн.

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) та Тетяна Суржик (0,73%).