Економіка

13:02 21.11.2022

"Інтерпайп" перебудовує виробничі процеси через обмеження е/е – директор із комунікацій

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"Інтерпайп" перебудовує виробничі процеси через обмеження е/е – директор із комунікацій

Українська промислова компанія "Інтерпайп" через обмеження постачання електроенергії внаслідок обстрілів змушена перебудовувати виробничі процеси на своїх підприємствах, повідомила директор із комунікацій "Інтерпайпу" Людмила Новак на міжнародному економічному форумі в Києві.

За її словами, цього року компанія навчилася бути гнучкішою, швидше приймати рішення та адаптуватися до змін.

При цьому Новак констатувала, що від початку війни компанія зіткнулася з трьома основними викликами.

"Логістика: в умовах блокади морпортів України ми збудували нові ланцюжки поставок і зараз доставляємо продукцію нашим клієнтам у США та на Близькому Сході через європейські порти. Ринки: компанія продовжує експортувати продукцію, але є й втрати: нафтовидобувні гіганти поставили співпрацю з нами "на паузу", не віддають нам "довгі" проєктні замовлення через війну та пов'язані з нею ризики", - сказала директор з комунікацій, яку цитує пресслужба.

Крім того, проблеми із забезпеченням електроенергією: "Зараз наші підприємства обмежені у споживанні е/е, що змушує "Інтерпайп" перебудовувати виробничі процеси, виробляти більше продукції в нічні зміни та працювати на мінімальних обігах удень".

"Дев'ять місяців війни показали, що український бізнес здатний надійно тримати економічний фронт. Виробляти продукцію та експортувати, незважаючи на блокаду портів та обмеження е/е, і водночас надавати допомогу військовим та цивільним. Українці – незламні, і перемога буде за нами", – наголосила Людмила Новак.

"Інтерпайп" - українська промислова компанія, виробник безшовних труб та залізничних коліс. Продукція компанії постачається більш ніж до 80 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених на ключових ринках СНД, Близького Сходу, Північної Америки та Європи. У 2021 році "Інтерпайп" реалізував 602 тис. тонн трубної продукції та 174 тис. тонн залізничної продукції. Продаж залізничних продуктів здійснюється під брендом KLW.

В "Інтерпайпі" працюють близько 10 тис. співробітників. У 2021 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів майже 3 млрд грн.

У структурі компанії п'ять промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)", "Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ)", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет" та електросталеплавильний комплекс "Дніпросталь" під брендом "Інтерпайп".

Кінцевим власником Interpipe Limited є український бізнесмен Віктор Пінчук та члени його родини.

Теги: #інтерпайп

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