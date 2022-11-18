Економіка

21:18 18.11.2022

Польща збільшує кредит на реалізацію інвестпроєктів України на EUR60 млн

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Польща збільшує кредит на реалізацію інвестпроєктів України на EUR60 млн

Кабінет міністрів України на засіданні у п'ятницю погодив збільшення на EUR60 млн суми пільгового кредиту Польщі в рамках міжурядової угоди на реалізацію інвестиційних проєктів.

Як повідомив український Мінфін, загальна сума пільгового кредиту, який надасть Польща, наразі становить EUR160 млн.

Надані кошти отримають Укравтодор – EUR94,1 млн (розвиток дорожньої інфраструктури на підходах до 5 пунктів пропуску на українсько-польському кордоні), Держмитслужба – EUR58,9 млн (облаштування пунктів пропуску "Шегині", "Краковець", "Рава-Руська", закупівля мобільних скансистем на пункти пропуску "Ягодин", "Шегині", "Краковець", "Рава-Руська") та Адміністрація Держприкордонслужби – EUR7 млн (закупівля безпілотних авіаційних систем і засобів моніторингу кордону).

Крім збільшення суми кредиту, розпорядження уряду регулює питання продовження на два роки кінцевої дати укладання контрактів – до 31 грудня 2024 року та надає можливість внести зміни до контрактів, укладених у 2017 – 2018 роках щодо збільшення їх вартості.

Як повідомив Мінфін, також буде скасовано вимогу про щонайменше 60% витрат польського походження для закупівлі технічних засобів митного контролю.

 

 

Теги: #кредит #польща

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