З початку повномасштабної війни Україна отримала понад $23 млрд міжнародної фінансової допомоги - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що з початку повномасштабної війни Україна отримала понад $23 млрд міжнародної фінансової допомоги.

"Україна відчуває надійну підтримку світу в нашій боротьбі за свободу та незалежність. З початку повномасштабної війни ми отримали понад $23 млрд міжнародної фінансової допомоги. Із них $4,8 млрд від Європейського Союзу та $8,5 млрд від Сполучених Штатів", – сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

За його словами, за ці кошти фінансуються критично важливі бюджетні видатки, зокрема виплати бюджетникам, пенсіонерам, переселенцям, одержувачам субсидій, підтримується спроможність громад.

"Наступного року підтримка країн-партнерів та міжнародних фінансових інституцій буде для нас надважливою", - наголосив він.

За словами прем'єра, Україна розраховує в 2023 році на великий пакет фінансової допомоги Євросоюзу в розмірі EUR18 млрд, що покриє бюджетний дефіцит за необхідними необоронними видатками, а також на позитивне рішення Конгресу США щодо виділення $37,7 млрд.

"Третьою складовою успішного фінансування бюджету стане нова програма співпраці з МВФ. Працюємо над тим, щоб вона відкрилася наступного року", - додав Шмигаль.