Економіка

17:25 18.11.2022

"Метінвест" має намір отримати компенсацію від росіян і направити її на розвиток українських заводів - СЕО

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"Метінвест" має намір отримати компенсацію від росіян і направити її на розвиток українських заводів - СЕО

Гірничо-металургійна група "Метінвест" має намір отримати компенсацію від Росії за зруйновані внаслідок війни підприємства та направити її на розвиток українських активів.

"Маємо отримати повну компенсацію за збитки від росіян і реінвестувати її у відновлення роботи українських заводів", - сказав генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков в ефірі програми Ian King Live на Sky News у Великій Британії.

За його словами, компанія допомагає Україні захищатись від російських атак. Він також поділився останніми новинами про поточну діяльність підприємств групи та представив в ефірі сталевий браслет "Азовсталь. Символ незламності", спільний проєкт із президентською благодійною платформою UNITED24 зі збору коштів для Збройних сил України. Участь "Метінвесту" у проєкті є частиною мілітарної ініціативи Ріната Ахметова "Сталевий Фронт".

"З перших днів повномасштабного вторгнення обидва наші акціонери (Рінат Ахметов та Вадим Новинський) вирішили, що компанія має підтримувати Збройні сили України. Тому, окрім використання нашого обладнання для створення лінії оборони, ми розробили нові способи виробництва броньованої сталі, яку наразі використовують у бронежилетах "Ми поставили українській армії та територіальній обороні понад 150 тис. бронежилетів. Ми також розробили нові сталеві мобільні укриття, які можна використовувати в польових умовах для обігріву та захисту військових від обстрілів", - повідомив топменеджер.

Крім того, група закуповує та постачає армії автомобілі, бронетехніку, тепловізори, рації тощо. Велика кількість техніки та обладнання, необхідних силам оборони України в польових умовах.

Відповідаючи на запитання, які великі активи компанії зараз працюють в Україні, гендиректор констатував, що зараз у групі в Україні два меткомбінати: один у Запоріжжі, інший – у Кам'янському. Вони обоє зараз працюють, їхні потужності завантажені приблизно на 50-60%. Компанія може виготовляти броньовані плити, сталеві укриття тощо.

Щодо зарубіжних активів групи, то вони зазнавали деяких труднощів спочатку переважно через те, що в роботі покладалися на напівфабрикати з "Азовсталі".

"З того часу ми урізноманітнили джерела постачання напівфабрикатів. Наприклад, тут, у Великій Британії, сляби зараз постачає British Steel, ThyssenKrupp. В Італії – це ADI. Ми знайшли різних постачальників, які можуть забезпечити нам необхідні обсяги", - сказав СЕО.

За його словами, у Великій Британії всі працюють в однакових умовах. І металургійна промисловість настільки конкурентна, наскільки це можливо.

"Але коли справа доходить до підтримки, і ми всі колеги, ми розуміємо, як ми можемо підтримувати один одного у галузі", - зазначив Риженков.

Відповідаючи на запитання щодо ситуації в окупованому Маріуполі, він повідомив, що в групі мало відомо про те, що зараз відбувається у Маріуполі.

"Там ще чимало людей, але мало що можуть сказати про те, що відбувається в місті. Наскільки я розумію, електропостачання нестабільне, немає води, опалення, у місті зараз гуманітарна катастрофа", - пояснив керівник компанії.

І знову висловив упевненість, що буде отримано компенсацію за зруйновані заводи.

"Ми впевнені, що маємо отримати повну компенсацію за збитки від росіян та реінвестувати її в українські заводи, щоб відновити їхню роботу", - резюмував топменеджер.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних та металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) та "Смарт-холдинг" Вадима Новинського (23,76%), які спільно управляють ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - управляюча компанія групи "Метінвест".

Теги: #компенсації #плани #метінвест

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