Попит на генератори зріс майже в 10 разів через обстріл енергоінфраструктури - "Епіцентр"

За період із 10 жовтня до 10 листопада 2022 року у мережі "Епіцентр" українці купили майже в 10 разів більше генераторів, ніж за аналогічний період минулого року; також суттєво зріс продаж павербанків, акумуляторів, інверторів та зарядних станцій, повідомила пресслужба ритейлера.

"Суттєвий сплеск попиту на зазначені групи товарів відбувся після масованих ракетних обстрілів української енергетичної інфраструктури, які розпочалися в середині жовтня і призвели до аварійних відключень електроенергії у більшості регіонів країни. У результаті за період із 10 жовтня до 10 листопада 2022 року реалізація генераторів у мережі ТЦ "Епіцентр" зросла у 9,6 раза порівняно з аналогічним періодом минулого року", - повідомив керівник департаменту "Споживча електроніка" компанії Денис Стіхін.

За даними аналітичного відділу компанії, найпопулярнішими серед споживачів були бензинові генератори, частка яких у структурі продажу становила майже 82%. Частка дизельних генераторів за цей період дорівнювала 11%, а решта припала на комбіновані та спеціальні агрегати.

Крім того, енергетична криза в Україні призвела до збільшення попиту на акумулятори, реалізація яких зросла більше ніж утричі, та інвертори, які продавалися майже вчетверо частіше, ніж минулого року.

Ще більша динаміка зростання продажу за зазначений період спостерігалася в категорії павербанків. Їх продаж злетів більше ніж у 16 разів.

Активно українці купували й портативні зарядні станції, реалізація яких із 10 жовтня до 10 листопада зросла у 2,5 раза порівняно з попереднім місяцем.

"Це відносно нова для ринку товарна група, про яку покупець ще недостатньо обізнаний. За фактом це аналог бензинового електрогенератора, який можна використовувати в квартирі і деякий час забезпечувати освітлення, заряджати гаджети або підтримувати роботу холодильника, котла, телевізора, роутера та іншої техніки. Найімовірніше, в умовах віялових відключень електроенергії в містах попит на цю товарну категорію продовжить зростати", - говорить Стіхін.

За його словами, через ажіотажний попит на портативні зарядні станції компанія провела переговори з новими постачальниками і вже найближчим часом очікує розширення асортименту в мережі ТЦ "Епіцентр". Зокрема, компанія представить і нові для світового ринку бренди, які тільки недавно були презентовані на міжнародних виставках.

Раніше повідомлялося, що енергетична криза в Україні також спричинила зростання продажу газових балонів і туристичних плит, свічок, ліхтариків, батарейок, ламп на акумуляторах та інших схожих товарів.

ТОВ "Епіцентр К" створено у 2003 році, відкрило свій перший гіпермаркет у Києві у грудні того самого року. Станом на початок листопада 2022 року об'єднує 73 торговельні об'єкти під брендами "Епіцентр" та "Нова лінія" у різних регіонах країни. Внаслідок бойових дій три ТЦ "Епіцентр" у Чернігові, Маріуполі та Бучі були повністю знищені. Ще частина торговельних об'єктів була змушена припинити роботу через окупацію українських територій чи близькість до зон бойових дій. Попри суттєві втрати, компанія не лише продовжує забезпечувати українців усіма необхідними товарами, а й активно допомагає країні. Загальна сума допомоги від компанії від початку широкомасштабного вторгнення в Україну перевищила 400 млн грн.

За даними Єдиного держреєстру юросіб і фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).