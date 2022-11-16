Економіка

14:33 16.11.2022

ЄБРР та Маріуполь підпишуть угоду про підтримку стратегії відродження міста

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ЄБРР та Маріуполь підпишуть угоду про підтримку стратегії відродження міста

ЄБРР та Маріуполь підпишуть угоду про підтримку стратегії відродження міста у п'ятницю, у представництві ЄБРР у Варшаві, повідомляє пресслужба ЄБРР.

Як повідомляється, ЄБРР відповідатиме за кількісну оцінку масштабів руйнувань, яких зазнало місто під час війни Росії проти України. Банк проведе неупереджену мікрорівневу оцінку збитків, збитків та потреб для міста, щоб оцінити фінансові потреби для його відродження. Звіт ляже в основу Стратегії відродження Маріуполя, яка включатиме основні кошториси витрат, залучення потенційних інвесторів і донорів для відновлення міста після його повного звільнення.

Мер Вадим Бойченко підпише угоду від імені міста у варшавському офісі ЄБРР разом із управляючим директором ЄБРР у Східній Європі та на Кавказі Маттео Патроне та заступником голови ЄБРР в Україні Марком Магалецьким.

Теги: #єбрр #маріуполь #відновлення

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