Глава Мінфіну очікує падіння ВВП України в 2022 р. орієнтовно на 33-35%.

Падіння ВВП України у 2022 році може становити 33-35%, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко на брифінгу в Києві в понеділок.

"Десь наші оцінки збігаються з оцінками міжнародних партнерів. Орієнтовно втрати валового внутрішнього продукту будуть 33-35%", – сказав він.

За словами Марченка, в абсолютних показниках це понад 1 трлн грн.

Як повідомлялося, після кращого, ніж прогнозувалося, третього кварталу в Мінекономіки країни говорили про можливість покращення прогнозу падіння ВВП у 2022 році із 33,2% приблизно до 30%. Однак потім наприкінці жовтня під час доопрацювання проєкту держбюджету до другого читання цей показник було покращено лише до 32%.

"Ураховуючи оперативну оцінку ВВП Держстату (падіння реального ВВП у першому кварталі на 15,1%, у другому - на 37,2%) та оцінку щодо падіння ВВП на 35% у третьому кварталі та на 37% у четвертому кварталі, річний прогноз падіння реального ВВП у 2022 році було скориговано до 32%", – зазначав уряд у пояснювальній записці.

Крім цього, прогноз зростання ВВП на 2023 рік було погіршено з 4,6% до 3,2%.

Нацбанк України в середині жовтня покращив оцінку спаду економіки цього року з 33,4% до 31,5%, але водночас погіршив свій прогноз зростання ВВП наступного року із 5,5% до 4%.

Перший віцепрем'єр – міністр економіки Юлія Свириденко минулого тижня повідомила, що російські атаки по об'єктах критичної інфраструктури у жовтні погіршили падіння ВВП до рівня 39% проти жовтня 2021 року, що нижче за показники, які були у вересні-серпні, – 35%.

"За підсумками дев'яти місяців ми оцінюємо падіння ВВП на рівні близько 30%. Однак у разі продовження атак, а як наслідок - відключень, ВВП може впасти нижче", - наводила її слова пресслужба відомства.