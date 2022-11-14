Економіка

16:18 14.11.2022

Мінфін України очікує в листопаді близько $4,8 млрд зовнішнього фінансування і $3 млрд - у грудні - міністр

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Мінфін України очікує в листопаді близько $4,8 млрд зовнішнього фінансування і $3 млрд - у грудні - міністр

Міністерство фінансів у листопаді очікує надходження близько $4,8 млрд зовнішнього фінансування і близько $3 млрд на грудень, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко на брифінгу в Києві в понеділок.

"Якби це був місяць, умовно кажучи, вересень або жовтень, я сказав би, що ситуація в нас досить позитивна й оптимістична. Але оскільки грудень - останній місяць року і, як правило, грудневі витрати є найвищими та вищими за середньомісячні, тому, звісно, ми зараз шукаємо всі можливості для того, щоб безболісно пройти і листопад, і грудень, і провести всі необхідні витрати й забезпечити фінансування дефіциту", - сказав він.

Говорячи про фінансування січня-березня 2023 року, Марченко повідомив, що ситуація ускладнюється тим, що на початку року менші податкові надходження при тому, що є питання прогнозованості зовнішньої допомоги.

"Але ми над цим працюємо, і вже заявлено EUR18 млрд (від ЄС), частину з них буде спрямована в першому кварталі на фінансування дефіциту бюджету. Багато питань, пов'язаних із складнощами військового характеру, ми їх вирішуємо, сподіваємося, що отримаємо позитивні результати", - зазначив глава Мінфіну.

Як повідомлялося, щомісячна потреба у фінансуванні дефіциту держбюджету цього року через війну, за даними Мінфіну й уряду, становить близько $5 млрд. Наступного року уряд планує знизити дефіцит держбюджету до $3-4 млрд на місяць (сумарно $38 млрд за рік), розраховуючи на його фінансування США, МВФ і ЄС, а також залучити $17 млрд на екстрене відновлення.

За даними Мінфіну, обсяг фактично виділеного Україні міжнародними партнерами з початку війни фінансування на покриття дефіциту держбюджету на 26 жовтня становив $23,12 млрд, і ще $1 млрд - на відновлення, або сумарно 65% заявленої ними допомоги на загальну суму $36,96 млрд.

Теги: #бюджет #марченко #мінфін

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