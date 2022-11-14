Економіка

15:57 14.11.2022

Канада виділяє Україні $500 млн військової допомоги та запроваджує санкції проти 23 росіян

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Канада виділяє Україні $500 млн військової допомоги та запроваджує санкції проти 23 росіян

Канада запровадить санкції проти ще 23 громадян РФ у зв'язку з порушенням прав людини, повідомляється на сайті прем'єр-міністра країни Джастіна Трюдо в понеділок.

"Канада також запроваджує додаткові санкції проти російських громадян. Ці санкції стосуватимуться 23 членів із російської сфери правосуддя та безпеки, включно зі співробітниками поліції та слідчими, прокурорами, суддями та працівниками в'язниць, залученими до серйозного та систематичного порушення прав людини щодо російських лідерів опозиції", - йдеться в заяві.

Трюдо також заявив про виділення пакета військової допомоги Україні на $500 млн. Ці кошти підуть на придбання обладнання для спостереження та зв'язку, палива та медикаментів.

Теги: #канада #військова_допомога

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