Економіка

16:37 13.11.2022

У звільненій частині Херсонської області відновлюють газопостачання

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У звільненій частині Херсонської області відновлюють газопостачання

Доставку природного газу в понад 300 житлових будинків у звільнених населених пунктах Херсонської області вже вдалося відновити до теперішнього часу, повідомляє Управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації в неділю.

Як наголошується в повідомленні, в обласному центрі Херсоні фахівцям вдається утримувати стабільну ситуацію з газопостачанням, що особливо важливо через відсутність світла і водопостачання в місті, а також через настання холодів.

"На деокупованій частині Херсонської області відновлюють газопостачання. Фахівці "Херсонгазу" разом з колегами з інших регіонів працюють над цим з перших днів визволення територій області. Вони активно ремонтують газопроводи, пошкоджені через бойові дії ... швидкість проведення ремонтних робіт залежить від розмінування звільнених територій", - йдеться в повідомленні.

Теги: #газ #херсонская_область #херсонгаз

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