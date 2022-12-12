Газорозподільні компанії передали "Херсонгазу" шість аварійок

Газорозподільні компанії передали АТ "Херсонгаз" шість автомобілів аварійно-диспетчерської служби для вирішення питань із першочерговими аварійними викликами в місті під час відновлення його газопостачання після деокупації, повідомляється в пресрелізі Регіональної газової компанії (РГК) у понеділок.

"Автомобілі були оснащені необхідним обладнанням і витратними матеріалами та дадуть змогу херсонським колегам забезпечити першочергові потреби після деокупації", - зазначено в повідомленні РГК.

Як пояснили в компанії, після деокупації Херсон перебуває під постійними артилерійськими обстрілами, тому аварійно-диспетчерська служба "Херсонгазу" отримує близько 50 викликів на день від городян. Шість спеціалізованих автомобілів дадуть можливість стабілізувати роботу служби й активізувати роботу з відновлення газопостачання в місті. Автотранспорт надали АТ "Вінницягаз", АТ "Івано-Франківськгаз", АТ "Хмельницькгаз", АТ "Житомиргаз" і АТ "Львівгаз".

РГК також нагадала, що, відступаючи з Херсона, російські окупанти викрали або знищили весь автотранспорт "Херсонгазу", що значно ускладнило роботу з відновлення газопостачання в місті. При цьому техніки з аварійних ситуацій украй бракує. "А це саме аварійні машини, які миттєво повинні реагувати на прориви системи газопостачання і оперативно їх ліквідовувати", - наголосив начальник управління експлуатації "Херсонгазу" Андрій Боровик, слова якого наведено в пресрелізі.

"Ще до війни ми модернізували й повністю переобладнали наш спецавтотранспорт аварійно-диспетчерської служби. Раді передати шість одиниць колегам із "Херсонгазу", щоб вони могли закрити першочергові аварійні виклики", - сказав заступник технічного директора РГК Павло Кишкар.

Від початку бойових дій газовики України відновили газопостачання понад 510 тис. домогосподарств. Також відновлено роботу 588 газорегуляторних пунктів (ГРП) і 1368 шафових ГРП (ШГРП) за рахунок продукції українських заводів RGC Production, зазначили в РГК.