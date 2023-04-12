РГК підключила до мереж перший в Україні біометановий завод потужністю 3 млн куб. м на рік

"Регіональна газова компанія" (РГК) під'єднала до своїх мереж перший в Україні завод із виробництва біометану продуктивністю 3 млн куб. м газу на рік.

"Підприємство на рік вироблятиме близько 3 млн кубометрів газу, який споживатимуть близько 1500 клієнтів - населення і промисловість", - повідомляється в пресрелізі РГК у середу.

РГК відновила роботи з підключення біометанового заводу одразу після деокупації Чернігівської області у квітні минулого року.

"Весь процес підключення від видачі технічних умов до завершення будівництва тривав менше ніж 6 місяців. Для підприємства встановлено вузол обліку газу та газорегулююче обладнання, укомплектоване найкращими технологічними рішеннями компаній Emerson, Pietro Fiorentini, FMG і Sick - світових лідерів газової галузі", - йдеться в документі.

За словами генерального директора РГК Олексія Тютюнника, у цьому проєкті РГК виступила як "інвестняня": консультувала, розробила проєктно-технічну документацію з підключення, технічні умови, а також виконала безпосередні роботи з підключення до мережі.

"Цей досвід ми можемо масштабувати в будь-якій області України. Адже Україна має величезний потенціал виробництва біометану на рівні з ЄС, де працює понад 1200 заводів потужністю 3,5 млрд куб. м на рік", - зазначив Тютюнник, слова якого наведено у пресрелізі.

Як пояснили в РГК, вироблений підприємством біометан нічим не відрізняється від природного і одразу може споживатися домогосподарствами та промисловістю. Якість доочищеного метану контролюється потоковим хроматографом, а газорегулювальний пункт обладнано пристроєм для відбору проб газу.

"На першому етапі газ надходитиме в мережу в осінньо-зимовий період. Після будівництва другої черги та кільцювання мереж подача стане цілорічною", - наголосили в компанії.

Як поінформували в РГК, у компанії розроблено універсальний шаблон технічних умов для підключення біометану за пільговою вартістю 1 грн і створено "єдине вікно" у форматі one-stop-shop для виробників біометану та потенційних інвесторів.

У 2022 році було підписано меморандум між РГК і STX - європейським трейдером ринку біометану, який контролює 15% ринку Європи, на купівлю біометану з України.

Як повідомляють у пресрелізі, біометановий завод у Чернігівській області було введено в експлуатацію компанією "Галс Агро" у 2018 році, який спочатку працював на виробництво біогазу, з якого виробляли електроенергію.

У 2021 році підприємство було обладнано модулем із виробництва біометану. На початку 2023 року біометановий модуль було встановлено та підключено до мереж АТ "Чернігівгаз".

У другій половині 2023 року інвестори планують встановити ще один модуль з виробництва біометану такої самої потужності в Київській області. Сировиною для виробництва біометану є відходи аграрного сектору.

РГК заснована у 2010 році і є лідером у розробці інноваційних та комплексних рішень для газорозподільної галузі. Компанія об'єднує 20 операторів ГРМ, які працюють у 16 регіонах України та обслуговують 250 тис. км газорозподільних мереж і 47 тис. газорегулювальних пунктів, а також забезпечують розподіл газу для 8 млн клієнтів.

РГК надає повний комплекс послуг з підключення біометанових заводів до газорозподільних мереж. Компанія здійснює підключення перших в Україні біометанових заводів до власних мереж.