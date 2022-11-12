Економіка

14:10 12.11.2022

Держбюджет отримав $40 млн у III кв. 2022 р. як надходження за рахунок "податку на Google" - Гетманцев

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Держбюджет отримав $40 млн у III кв. 2022 р. як надходження за рахунок "податку на Google" - Гетманцев

Державний бюджет отримав $ 40 млн або 1,5 млрд грн за рахунок прийнятого в 2021 році "податку на Google", повідомив глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Найбільші суми були сплачені Google Commerce Limited, Apple Distribution International Limited, Google Ireland Limited", - написав він у телеграм-каналі.

Загалом за 2022 рік, за словами Гетманцева, міжнародні компанії вже сплатили податок на додану вартість з операцій із постачання електронних послуг фізичним особам на митній території України до державного бюджету України 4,129 млрд грн.

Як повідомлялося, Верховна Рада у 2021 році ухвалила закон про так званий "податок на Google", який пропонує зрівняти правила оподаткування для міжнародних технологічних компаній з українськими. Він, зокрема, передбачає, що міжнародні компанії, які працюють в інформаційному просторі України і заробляють на мережевій рекламі, будуть платити податки в Україні, зокрема ПДВ.

Теги: #google #податок

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